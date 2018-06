James Rodríguez , figura de la selección de Colombia , no se entrenó este jueves con el equipo por una fatiga muscular y preocupa a toda su hinchada para el debut frente a Japón este martes 19 de junio en el Mundial de Rusia 2018 .



La Federación Colombiana de Fútbol indicó que James Rodríguez se quedó en el hotel de concentración junto a Wilmar Barrios para no agravar sus lesiones que arrastran desde hace unos días. Para preservarlos, decidieron que se queden realizando movimientos físicos.



Por ello, Néstor Pekerman todavía no ha definido su once titular pero se prevé que sean tenidos en cuenta desde el comienzo del partido que disputará dentro cinco días.

Solamente se pudo observar a los 21 jugadores que eran comandados por Néstor Pekerman . Sin duda, no pudieron realizar trabajos en ataque pero se posicionaron para practicar jugadas con balón detenido.



Colombia se entrenó esta mañana a puertas abiertas en Kazán . Los jugadores se mostraron sorprendidos por la gran cantidad de hinchas que llegaron hasta el campo de entrenamiento de Sviyaga.



La selección de Colombia enfrentará a Japón en su debut el próximo martes y luego se medirá con Polonia en Kazán y Senegal en Samara.



