Japón vs Senegal EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo H de Rusia 2018

Japón vs Senegal EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección nipona se enfrentará a los africanos en el Ekaterimburgo Arena por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018.



La selección japonesa sorprendió y venció 2-1 a Colombia en su debut. Tuvo funcionalidad en el medio campo y se atrevió a jugarle de igual a igual al conjunto de José Néstor Pekerman .



Los dirigidos por Akira Nishino ha participado en seis Copas del Mundo y buscarán obtener una victoria con los de Senegal para no complicar una posible clasificación a Octavos de Final.

Video: Gol de Japón

Senegal , por su parte, solamente ha participado en el Mundial de Corea y Japón de 2002 donde llegó hasta Cuartos de final y quedó eliminado a manos de Turquía. Ahora, los senegaleses liderados por Mané del Liverpool inglés, buscarán consolidar un equipo que fue protagonistas en las eliminatorias africanas.



Japón vs Senegal se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el domingo 24 de junio a la 10:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Japón vs Senegal? El Estadio Ekaterimburgo Arena con capacidad para 35 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Japón vs Senegal? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Japón vs Senegal vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.