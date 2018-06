Japón vs Senegal EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo H del Mundial de Rusia 2018

Japón vs Senegal EN VIVO EN DIRECTO . Los japoneses se enfrentarán a los africanos este domingo a las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Ekaterimburgo Arena por el Grupo H del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports .



La selección japonesa viene de dar el golpe tras vencer por 2-0 a Colombia y necesita una victoria para asegurar su pase a Octavos de Final. Los dirigidos por Akira Nishino saben de la dificultad que será enfrentar a Senegal por su poderío ofensivo.



Según los medios japoneses, el entrenador habría dado la indicación de hacerle marca hombre a hombre a Mané . El encargado sería el japonés Maya Yoshida . "Es posible detenerlo, pero él tiene influencia sobre los otros jugadores y eso es lo que nos preocupa. Si hay mucho contacto físico, entonces estaremos en desventaja, por lo tanto tendremos que hacer algunas variaciones y luego podemos usar nuestra rapidez", sentenció.

La selección 'nipona' sabe que su mal papel en Brasil 2014 donde solo sumó un punto y quedó eliminada en primera ronda, es una deuda pendiente. Por ello, busca llegar a los Octavos de Final por tercera vez en su historia. Además, Nishino , indicó que la alineación será similar a la que venció a Colombia en su debut.



Senegal , por su parte, viene de vencer a la favorita del Grupo H, Polonia por 2-1 con los tantos de Cionék y M'Baye . Sin duda, sorprendieron al mundo entero con su poderío en ataque y la gran versatilidad del medio campo hacia adelante.



Los africanos cuentan con una racha de 10 partidos sin conocer la derrota y no ha perdido en los cuatro partidos de fase de Grupos que ha disputado, contando los tres de su primer mundial en Corea - Japón 2002 donde llegó a Cuartos de Final. luce más entonado, con apenas una derrota en sus últimos 11 partidos.



Video: Resumen y goles de Rusia 2018. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

JAPÓN VS SENEGAL: HORARIOS EN EL MUNDO

​

Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)



Probables alineaciones:

Japón: Kawashima; Hiroki Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui y Osako.

Senegal: N’Diaye; Wague, Koulibaly, Saif Sané, Sabaly; Alfred N’Diaye, Gueye, Ismaila Sarr, Sadio Mané; Niang y Diouf.