Jefferson Farfán estalló en llanto tras la eliminación del Perú en el Mundial Rusia 2018 | FOTOS

Tras la derrota de Perú vs Francia, varios jugadores, entre ellos Jefferson Farfán y Anderson Santamaría, comenzaron a llorar porque la bicolor quedó eliminada del Mundial Rusia 2018.



Pese a todos los ataques de Perú, Francia se impuso 1-0 en el Mundial Rusia 2018, eliminando a la 'Blanquirroja' del torneo en la fase de grupos.



Después del Perú vs Francia, Jefferson Farfán y Anderson Santamaría, quienes se quedaron juntos, lloraron por la eliminación de la bicolor, primera selección sudamericana en ser eliminada del Mundial Rusia 2018.



Llanto de Paolo Guerrero. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

