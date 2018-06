¡Jefferson Farfán golpeado! Jugador de la selección peruana es duda para el partido Perú vs. Suecia | VIDEO | FOTOS

La selección peruana entrenó esta mañana en Austria tras disfrutar de un día libre durante el martes en la que recorrieron Zurich y varias tiendas de esa ciudad. Sin embargo, las alarmas se encendieron luego que Jefferson Farfán tuvo que retirarse del campo debido a una molestia y no terminó las prácticas con los demás jugadores de la bicolor.



Según indicaron los médicos de la selección peruana, Jefferson Farfán no culminó el entrenamiento por un golpe en el tobillo derecho por lo que le realizarían una resonancia magnética; sin embargo, horas después, informaron que esto ya no sería necesario, ya que la 'Foquita' evolucionó favorablemente.

Jefferson Farfán tuvo que salir del entrenamiento por un golpe al tobillo. Jefferson Farfán tuvo que salir del entrenamiento por un golpe al tobillo.

El delantero del Lokomotiv de Moscú, tras el golpe en el tobillo pidió salir de la práctica. Se lo vendó y luego se colocó hielo.

La selección peruana , con Paolo Guerrero a la cabeza inició los entrenamiento desde las 9:00am. (2:00am. hora peruana) con miras al partido con Suecia, que se juega este sábado 9 de junio en Estocolmo.



A la salida de los entrenamientos, un grupo de hinchas se acercó a ellos para las respectivas firmas de autógrafos.