Jefferson Farfán no pierde la esperanza: "Nos queda otra final con Francia, hay que olvidar este partido"

Jeffferson Farfán pide voltear la página tras la derrota de la selección peruana ante Dinamarca en el debut de la 'bicolor' en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. "Ahora hay que pensar en Francia". señaló la 'Foquita'.



"Atacamos por todos lados, tuvimos oportunidad, no se concretó. El grupo sigue fuerte, sigue unido, ahora nos queda otra final", analizó Jefferson Farfán para las cámaras de DirecTV SPORTS.



"Me quedo con el momento de buen fútbol, atacando por los dos lados, de suerte nos se dio el gol. Lo bueno es que luchamos hasta el final", añadió el delantero de la selección peruana.



"Ahora hay que pensar en Francia, olvidar este partido y pensar de cero", cerró contundente Jefferson Farfán al finalizar el encuentro frente a Dinamarca.



Perú y Francia se verán las caras el próximo jueves 21 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido arrancará a las 10:00 a.m. (hora peruana).