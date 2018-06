Jorge Sampaoli sobre las críticas en redes sociales: "Te hacen sentir como un delincuente" [VIDEO]

Jorge Sampaoli es, en estos días de Mundial , el personaje más criticado en toda Argentina . Esto tras los malos resultados de la 'Albiceleste' en sus dos primeros partidos en Rusia 2018 . Pero de lo que dicen de él en redes sociales, el DT respondió.



"A mí personalmente el mundo virtual no me genera nada porque trato de no mezclarme en ese mundo. Pero mucha gente con la que estoy cerca es parte de ese mundo y no es sencillo separarme de eso", comentó Jorge Sampaoli .



"Perder un partido de fútbol te hace un perdedor, no es perder un partido de fútbol en la realidad virtual. Te hacen sentir como un delincuente en el mundo virtual y solamente perdiste un partido de fútbol", continuó el DT de la selección argentina .

Jorge Sampaoli en conferencia. (Autor: FIFA / Fuente: ESPN)

Sobre el crucial duelo contra Nigeria por el pase a octavos de final del Mundial Rusia 2018, dijo: "Estoy convencido de que mañana se escribirá una nuestra historia para esta selección, en relación de obtener la clasificación. Tenemos muchos argumentos para sostener esto".