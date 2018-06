El primer gol nacido en un 'blooper' del arquero Willy Caballero "golpeó mucho" al equipo y lo quebró "emocionalmente", dijo el Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, y pidió disculpas a los hinchas por la derrota 3-0 ante Croacia que compromete la continuidad de la albiceleste en el Mundial Rusia 2018.



Jorge Sampaoli asumió toda la responsabilidad por la derrota y por no haber generado un planteamiento que permitiera entrar en juego al astro Lionel Messi.



"Después de la desgracias del primer gol nos costo mucho y se quebró el partido emocionalmente, ahí no tuvimos argumentos futbolísticos par modificar la historia", admitió Jorge Sampaoli.



Jorge Sampaoli pidió "disculpas" a la hinchada. "Tenía tanta ilusión como ellos y hoy estoy muy dolido por este resultado que nos incomoda mucho", dijo el estratega argentino.



Video: Gol de Croacia.

"Nos golpeó mucho el primer gol", advirtió Jorge Sampaoli, pero descartó que el error del arquero, que aprovechó Ante Rebic para abrir el marcador a los 53 minutos, fuera el principal motivo de la derrota.



"No considero ni humano ni responsable achacarle la responsabilidad a Caballero", de la caída que se completó con tantos de Luka Modric y Rakitic, a los 80 minutos y en los descuentos.



Todo lo que le sucedió al equipo y la merma del rendimiento de los jugadores es porque "el proyecto (de partido) no prosperó y es difícil que se destaque individualmente algún jugador", agregó el entrenador de Argentina que reconoció que el resultado nefasto se dio "seguramente por no haber leído el partido como correspondía".





Queda un partido y se jugará la "última bala" ante Nigeria para "para ver si Argentina puede estar en segunda fase, un lugar que todos esperábamos que fuera más sencillo", reconoció el DT.



Gol 2 de Croacia

"Nosotros trabajamos todo el tipo para llevarle la pelota a Leo, pero también el rival trabaja para que no le llegue", agregó el timonel que negó sentir "vergüenza", pero "si mucho dolor" agregó Jorge Sampaoli.



Argentina espera lo que suceda entre Nigeria vs Islandia el viernes para planificar su último partido del Grupo D y quizás del Mundial Rusia 2018 ante Nigeria, donde se jugará el pasaje a la ronda de octavos de final.



Mientras que Croacia clasificó a octavos de Rusia 2018 y en la última fecha irá ante Islandia, que debutó en los mundiales empatando 1-1 ante Argentina.

Video: Pelotazo de Otamendi.

