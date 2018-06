Jorge Sampaoli quiere seguir al mando de la selección argentina: "No voy a dar un paso al costado"

¡Increíble! Jorge Sampaoli quiere seguir como entrenador Argentina pese a la derrota ante Francia en los octavos de final del Mundial Rusia 2018.



En conferencia de prensa, Jorge Sampaoli anunció que continuará en el cargo, aunque los resultados y la afición argentina no lo respaldan desde las Eliminatorias.



“Para mí el hecho de estar acá, donde siempre quería estar, no me hace evaluar lo que usted propone”, respondió Jorge Sampaoli ante la consulta sobre su continuidad en la rueda de prensa tras la derrota 4-3 ante Francia.



La permanencia de Jorge Sampaoli al frente de la albiceleste no debería ser noticia teniendo en cuenta que tiene contrato hasta el Mundial Qatar 2022. Pero las tempestades que han rodeado al entrenador durante su estadía en Rusia 2018 hacían presagiar que podría dar un paso al costado.



“En lo personal siento gran frustración, venía con mucha ilusión a este lugar donde estoy, muchas ganas que Argentina llegara lo más arriba posible. Me ilusionaba conmover a través de una idea”, expresó Jorge Sampaoli.



El estratega de la selección argentina indicó que no va a renunciar de la albiceleste: "No voy a irme de la Selección. No voy a dar un paso al costado. No evalúo esa posibilidad", mencionó.



Pero con la vista hacia el futuro, Jorge Sampaoli señaló que "estoy convencido que el fútbol argentino tiene una camada importante de futbolistas en lo que viene y hay que fortalecerla para volver a estar entre los primeros".



Resta saber qué opina el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, sobre el desempeño de Jorge Sampaoli y su continuidad. Si decidiera despedirlo, la AFA tendría que desembolsar una cifra cercana a los 20 millones de dólares como indemnización.



El saldo es negativo. La despedida en octavos representa para Argentina su peor actuación desde la eliminación en primera ronda del Mundial Corea del Sur-Japón 2002.



Argentina recibió un total de nueve goles en cuatro partidos. Nunca el equipo ejecutó en cancha la idea de juego de posición que tanto pregona el entrenador, que también falló en la fórmula para explotar al astro Lionel Messi.



“Contamos con el mejor jugador del mundo (Lionel Messi) y teníamos que generar situaciones colectivas para ese jugador que tiene tanta brillantez. Lo intentamos en distintas formas para aprovechar esa virtud, por momentos se logró y otros no”, comentó Jorge Sampaoli.



A su favor, Jorge Sampaoli lleva apenas 15 partidos al frente de la selección. Asumió hace un año con Argentina en medio de una crisis futbolística que se había devorado a dos entrenadores y sin boleto asegurado al mundial de Rusia.

Video: Reacción de Jorge Sampaoli. (Video: FIFA / Fuente: ESPN)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE