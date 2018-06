José Luis Chilavert confía en que Perú derrotará a Francia y le envía este mensaje a Paolo Guerrero | VIDEO

¡Todos somos Perú! El portero paraguayo José Luis Chilavert utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje a la selección peruana y a Paolo Guerrero que este jueves enfrenta a Francia .

“¡Vamos Perú! Éxitos, Paolo Guerrero, ustedes pueden derrotar a Francia. Fuerza y éxitos queridos hermanos peruanos”, cita el mensaje de José Luis Chilavert, que tuvo mucha acogida entre los tuiteros nacionales.

El histórico arquero demostró ser uno de los más fanáticos seguidores de la selección peruana y también lo hizo cuando el Depredador fue sancionado por el TAS.

José Luis Chilavert confía en que Perú derrotará a Francia y le envía este mensaje a Paolo Guerrero José Luis Chilavert confía en que Perú derrotará a Francia y le envía este mensaje a Paolo Guerrero

"Guerrero no es cualquiera, es una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial y van a tener que pasar miles de años para poder suplantar a un atacante como él. A Perú, desde el trabajo que ha hecho Ricardo Gareca , le ha ido muy bien. Me pongo en la piel de los jugadores porque ir al Mundial no es algo de todos los días, es como llevar a un chico humilde a Disney" , dijo en su momento José Luis Chilavert sobre Paolo Guerrero .

La 'Bicolor' enfrenta a los 'Galos' en el Ekaterimburgo Arena por la fecha 2 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 10:00 a.m. y se transmite por las señales de Latina, TV Perú y DIRECTV.