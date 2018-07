¡Se pasó! Antes del Mundial, varios jugadores de la selección mexicana tuvieron una despedida con 30 damas de compañía y el entrenador, el colombiano Juan Carlos Osorio , no castigó a nadie. Ahora sabemos por qué.



Según la revista ‘TVNotas’, el entrenador llevó a Rusia a su esposa Julieth Ceballos y sus hijos, pero también a su amante, la periodista deportiva Mariana Zacarías, con quien mantendría una relación desde 2016.



“Siempre decía que lo tenía todo controlado, que podía con su señora, con la querida y con el equipo, aunque desde que anda con esta chica se distrae mucho”, señaló al medio, de forma anónima, un allegado al DT.



El colega y exfutbolista mexicano Carlos Albert ya había alertado meses antes del enredo amoroso del entrenador, lo que habría causado un ultimátum de su mujer, motivo por el que no renovaría su contrato.



El DT no se ha pronunciado al respecto y analiza su continuidad, aunque también estudia propuestas de otros países.



DATAZO



Juan Carlos Osorio es uno de los candidatos a dirigir a la selección de Colombia junto con Ricardo Gareca.