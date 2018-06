Julen Lopetegui: Memes en Facebook y Twitter tras su destitución como DT de España a un día de Rusia 2018

La Federación Española de Fútbol destituyó al técnico de la selección Julen Lopetegui , a un día de que se inaugure el Mundial Rusia 2018 y a dos de que el equipo debute dentro del certamen en Rusia, enfrentando a Portugal.



El despido ocurre una jornada después de que el Real Madrid anunció que Julen Lopetegui asumiría como su nuevo técnico luego de Rusia 2018.



Luis Rubiales, presidente de la Federación, dio cuenta de la destitución y reconoció que ésta no representa una solución idónea para el equipo nacional. Sin embargo, afirmó que era la única alternativa, luego que el anuncio del Real Madrid tomó por sorpresa a la Federación.



“La Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de un comunicado”, reprochó Rubiales. “Yo no digo quién es el culpable... pero ante esta situación, obviamente... nos hemos visto obligados a actuar”, mencionó sobre la situación de Julen Lopetegui.



El dirigente consideró que había necesidad de enviar un “mensaje claro”, de que todos los integrantes de la selección española deben “cumplir la forma de actuar” que contempla la Federación.



“La selección española es el equipo de todos los españoles, y hay decisiones que estamos obligados a tomar en cuestión de unos valores”, recalcó el dirigente. “Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, una negociación legítima, pero que ha ocurrido sin ninguna información a la federación”.



Los rumores sobre el inminente despido comenzaron a correr desde el comienzo de la jornada. Una conferencia de prensa, en la que se preveía que Julen Lopetegui hablara de su futura aventura con el Madrid y de las expectativas españolas en la Copa del Mundo, se fue posponiendo desde la mañana.



Cuando el encuentro con los periodistas se llevó a cabo, Julen Lopetegui no estaba a la vista. Quien encabezó la conferencia fue Rubiales, para confirmar la destitución.



Horas después de la rueda de prensa, Rubiales informó que Fernando Hierro reemplazará a Julen Lopetegui. Hierro, de 50 años, jugó para la selección nacional, fue capitán del Real Madrid, ha fungido como director deportivo de la Federación y se encontraba ya en Rusia con la “Roja”.



España forma parte del Grupo B, en el que además de Portugal están incluidos Marruecos e Irán. El duelo entre las dos selecciones ibéricas se llevará a cabo en Sochi.

