Julio César Uribe: "Fuimos unidos en la Eliminatorias, desunidos en el Mundial" [VIDEO y FOTOS]

POR: JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA

​ MIGUEL ALEGRE



Cuando empezaban los años 80, solo el argentino Diego Armando Maradona o el brasileño Zico podían sentarse a conversar en la misma mesa que él. Julio César Uribe fue uno de los mejores de todos los tiempos. Su extraordinaria calidad no pudo brillar en España 82 como sí deslumbró en las Eliminatorias 1981 o en aquel inolvidable amistoso de Perú ante Francia en el ‘Parque de los Príncipes’. En ese Mundial, el ‘Diamante’ tenía 25 años, pero problemas extradeportivos doblegaron a una generación de lujo. Él lo cuenta así...



La gente los sigue recordando con cariño...

Nadie puede borrar la historia. Las generaciones futuras, cuando revisen el pasado, nos van a encontrar ahí. Estamos orgullosos de haber representado a nuestro país de muy buena forma, aunque con la insatisfacción de no haber podido hacer un gran Mundial.



¿Qué recuerda de España 82?

Lo espectacularmente unidos que fuimos en el proceso eliminatorio y lo lamentablemente desunidos que nos volvimos en el Mundial. Y la consecuencia de esas dos acciones nos depararon una alegría y una tristeza. El nivel de inocencia, la falta de preparación de muchos y la ausencia de liderazgo.



¿La inclusión de Teófilo Cubillas, que no jugó en esa Eliminatoria, tuvo algo que ver?

Es muy desagradable señalar puntualmente. Simplemente, se dieron cosas que no se pueden dar. Los egos no pueden estar por encima de la historia. No se puede vivir atrapado en el pasado y señalar a fulano como responsable. No hubo liderazgo, el grupo dejó de ser compacto. Tuvimos una excelente selección, pero pudimos ser mejores.



¿Cómo era la intimidad del plantel?

Muy alegres. Jugábamos billas, organizábamos peleas de box, bailábamos en grupo.



¿La hacías en el box?

En la época de jugador tengo peleas ganadas con Quiroga, Gorriti, con mi amigo ‘Leo’ Rojas y de técnico con Johnny Vegas, que pelea muy bien, y con la ‘papayita’ de ‘Caramelo’ Zegarra.



¿Pudiste ser pugilista?

En la vida tuve tres opciones: jugar fútbol, hacer box o ser ‘choro’, así que la libré ja, ja, ja.



¿Y en el baile?

De los mejores era el buen Óscar Arizaga. Él decía que porque era del Callao era bravo. Lo agarramos en un mano a mano y le ganamos. Éramos los que poníamos un poco la chispa.



El proceso de España 82 contado por Julio César Uribe. Revela lo que pasó con el ‘nene’ cubillas, la historia del ‘10 A’ y ‘10 B’, y las razones del por qué Perú no brilló como se esperaba. El proceso de España 82 contado por Julio César Uribe. Revela lo que pasó con el ‘nene’ cubillas, la historia del ‘10 A’ y ‘10 B’, y las razones del por qué Perú no brilló como se esperaba.



¿Qué bailaban?

Salsa dura, pues.



¿Los más duros?

A los ‘monses’ no hay que mencionarlos, pobrecitos. Solo voy a señalar a (Germán) Leguía, que siempre jode en todos lados. Él tenía dos pies izquierdos. La salsa la bailaba como tango.



¿Otra anécdota?

En la gira previa al Mundial algunos compañeros se sorprendían con las mesas que estaban muy bien presentadas y decían: ‘Qué bonitos estos cubiertos, ¿son de regalo no?’. Y se los guardaban y se los traían ja, ja, ja.



¿Te afectó cuando se hablaba del ‘10 A’ y el ‘10 B’?

No. Una vez me hicieron un reconocimiento y a Cubillas también, pero él se retiró. Cuando me tocó hablar dije públicamente: “Qué lástima que se haya ido Teófilo. Así como la historia se encargó de separarnos, que sea la historia la que nos dé la oportunidad de juntarnos”.



¿Se pelearon?

Siempre hemos tenido buena relación, no recuerdo una discusión. Nos pudimos haber equivocado, pero eso fue producto de falta de liderazgos.



¿No conversaste eso con el entrenador Tim?

Nunca hablé con el técnico. No he formado parte de ninguna argolla, yo he sido capitán muchas veces y siempre he tratado de ser uno bueno para todos. Ahí están mis compañeros de testigos.



¿A pesar de que te hicieron jugar más adelantado?

Cuando Tim me pregunta si podía jugar en otra posición para darle facilidad a Cubillas, después de un amistoso con Santos donde lo habían abucheado, mi respuesta fue simple: ‘Donde pueda ayudar a mi país ahí jugaré’. Yo no pensaba en el ego, otros sí. Pero no había un líder y los técnicos eran permisivos.



¿El Uruguay-Perú en Montevideo, en 1981, por las Eliminatorias, fue el mejor de tu carrera?

Muchos recuerdan ese partido, pero todos los que hice con la selección fueron muy buenos. Prefiero recordar uno de las Eliminatorias a México 86, aunque no fuimos al Mundial. Ese día que me paseé con los argentinos. ‘Te vamos a romper’, me decían y los que salían rotos eran ellos.



¿Y el Francia-Perú?

Es una de las mejores expresiones de una selección, por la importancia del rival, que era una de las mejores de Europa, con Platini, Tigana, Fernández. Teníamos un equipazo. Jugábamos como el Barcelona. Si ese relojito estaba funcionando, ¡¿para qué le sacas el minutero?!



La preparación física era distinta...

Antes corrías una hora, después no estirabas, tomabas agua, hasta nos daban gaseosa, y luego pateabas y jugabas fútbol. Hicimos más de lo que por un tema científico pudimos haber hecho.



¿Inventaste la ‘cuchara’?

Lo único que sé es que yo sentía placer cuando me dribleaba a tres o cuatro.



Hugo Sotil dice que te vio debutar con esa jugada...

Me quedaba en los entrenamientos con Roberto Mosquera a imaginar jugadas y luego las repetíamos en la cancha. Hice 43 goles con 41 centros de Mosquera.



¿Convocar a Claudio Pizarro ahora sería repetir un error del pasado?

Pizarro ha sido uno de los grandes jugadores que hemos tenido y merece un muy buen reconocimiento, pero hasta ahí nomás. Su curva productiva ya está en descenso. Todos tenemos un momento en la vida, no somos eternos. Control de egos, para eso es la experiencia. Yo nunca apagué la luz de nadie para hacer brillar la mía y ser feliz.





Datazos



* En 1982 Julio César Uribe contaba con 25 años, jugaba en Sporting Cristal y tenía ofertas de grandes clubes de Europa.



* Tras la decepcionante Copa del Mundo de Perú, el ‘Diamante’ terminó fichando por Cagliari de Italia, donde jugó hasta 1985.



* Teófilo Cubillas tenía 33 años en 1982 y jugaba en Fort Lauderdale Strikers de la recién formada Liga semiprofesional de Estados Unidos.



La cortita de MR. CHIPI

Marcos Calderón es el técnico peruano con más Eliminatorias en la ‘Blanquirroja’.



El ‘Oso’ tuvo tres procesos. Debutó para Chile 62, luego Inglaterra 66 y Argentina 78, donde clasificó. Es el único DT nacional que nos llevó a un Mundial.