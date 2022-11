La selección francesa recibió un durísimo golpe a solo días de su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. Karim Benzema, delantero estrella del equipo y último ganador del Balón de Oro, no podrá competir por una lesión que no sanará a tiempo.

El cuadro campeón del mundo confirmó que el ‘Gato’ sufrió una lesión en el recto femoral y que requerirá de tres semanas para recuperarse. Al respecto, el entrenador del equipo, Didier Deschamps, manifestó su solidaridad con el atacante, aunque aseguró que su escuadra tiene las herramientas para sacar adelante el torneo.

“ Estoy extremadamente triste por Karim, quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante. A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el enorme desafío que nos espera”, expresó.

Francia debutará en la Copa del Mundo Qatar 2022 este martes 22 de noviembre enfrentando a Australia por la primera fecha del grupo D.

La resignación de Benzema en el mensaje para decir adiós a Qatar 2022

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre lo he hecho”, expresó el ‘9′, con mucha resignación. “Así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial “, agregó. Para cerrar, el artillero señaló: “Gracias por todos sus mensajes de apoyo”.

