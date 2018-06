Arturo Vidal, quien no fue al Mundial Rusia 2018 con Chile, ahora comenzó a burlarse de Lionel Messi y Argentina por el empate ante Islandia 1-1 por el Mundial Rusia 2018.



A través de su cuenta de Twitter, Arturo Vidal puso una imagen como el 'Rey' y lanzó un dardo a los hinchas argentinos, a la albiceleste y a Lionel Messi por el penal fallado.



"Esto se gana en la cancha, no con la boca", escribió Arturo Vidal en su cuenta de Twitter sobre el empate de Argentina vs Islandia, con un penal fallado de Lionel Messi.

Arturo Vidal se burla de Lionel Messi y Argentina. (Foto: Twitter) Arturo Vidal se burla de Lionel Messi y Argentina. (Foto: Twitter)

En Rusia 2018, es común que los hinchas argentinos, brasileños, uruguayos, peruanos y colombianos-selecciones que sí fueron el Mundial-se burlen de Chile, que es uno de los equipos más resistidos en Sudamérica por el ego de varios jugadores, entre ellos, Arturo Vidal.



Hace unos días, con una figura de cartón de Arturo Vidal, los hinchas argentinos presentes en Rusia 2018 cantaron para decirle adiós a la 'Roja'. Acto seguido, los 'parrilleros' lanzaron la figura del jugador al aire para saltar alegremente.



Tras el empate de Argentina vs Islandia, los albicelestes se enfrentarán a Croacia, líder en el Grupo D por su victoria ante Nigeria por 2-0 en el Mundial Rusia 2018.

Video: Penal fallado de Messi. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE