¡Se mete con Messi, se meten con todos! La amenaza de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a Lionel Messi por, supuestamente, haber denigrado la camiseta de la selección mexicana provocó un sinfín de reacciones. Sin embargo, es una de ellas la que se ha consolidado en un reto abierto para un combate de boxeo.

El boxeador argentino de 24 años, Ezequiel Matthysse, sobrino del excampeón del mundo Lucas Matthysse, acudió a sus redes sociales para retar a ‘Canelo’. El pugilista incluso se animó a proponer una locación para el combate.

“Guarda, guacho, eh. Con Messi no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no. Cuando quiera, 12 rounds en Las Vegas” , afirmó en sus redes sociales.

“Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro”, agregó.

Salen en defensa de Messi

En su nueva condición de influencer y streamer, ‘Kun’ Agüero, no tardó en reaccionar al desafío que había lanzado el pugilista al amigo de su infancia y no dudó en intentar ser su ‘abogado’ ante el mexicano. “ Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario “, inicio su defensa.

El exseleccionado argentino le explicó el ritual de los equipos después de los partidos “ Después que se terminan los partidos, las camisetas siempre están en el piso por el sudor. Después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da “, dijo.

Sergio Agüero dedicó post a Canelo Álvarez (@aguerosergiokun)

Pero las defensas a Messi no solo llegaron desde Argentina. Andrés Guardado, uno de los líderes de la selección mexicana, habló para TyC Sports sobre la controvertida postura de ‘Canelo’ Álvarez, a quien criticó y señaló que no sabe lo que ocurre en un vestuario.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, manifestó al respecto.

Andrés Guardado salió en defensa de Lionel Messi tras amenaza de Canelo Álvarez.

¿Qué dijo ‘Canelo’ Álvarez?

A través de su cuenta de Twitter, Canelo arremetió con una serie de mensajes contra ‘La Pulga’ Lionel Messi. Difundido el controvertido video, Canelo le preguntó a sus seguidores ‘qué piensan de esta situación’.

Inmediatamente continuó con los siguientes mensajes: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” y “Así como respeto, Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país(Argentina) Hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Canelo Álvarez afirmó que la hinchada es una cosa y tanto Lionel Messi como deportista, otra. “No sea tanto”, agregó.

¿Qué pasó con Lionel Messiy la camiseta de México?

En algunas de las principales redes sociales se viralizó un video de las celebraciones de la selección argentina, en las que se puede ver a Lionel Messi presuntamente pateando una camiseta de México, que se encontraba tirada en el piso.

En el video registrado en el camerino de Argentina se hace énfasis, en cámara lenta y en reiteradas ocasiones, como Lionel Messi patea la camiseta de la selección azteca; sin embargo cabe la posibilidad que el argentino solo haya querido sacarse la zapatilla y no vio la camiseta verde.

Unos usuarios. entre ellos ‘Canelo’ Álvarez, acusaron a Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones de Argentina en el vestuario, mientras que otros lo defendieron y señalaron que no se percató. (Video: IG Nicolás Otamendi).

