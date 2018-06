Tras la goleada de Croacia a Argentina, la página de Facebook ‘La Mano de Dios’ publicó una entrevista al respetado periodista argentino Alejandro Apo-aunque no se sabe la fecha exacta del video-consultándole quién fue el jugador más grande de la selección albiceleste. Para él no hay duda: Diego Maradona.



Apo no dudó en indicar que Diego Maradona es el más grande futbolista de Argentina y no Lionel Messi, indicando que los “futboleros” están “muy molestos” porque al ‘Pelusa’ lo “comparan con cualquier jugador del mundo”.



Aunque Apo no se refirió a ningún jugador en específico, la página de Facebook puso el video un día después de la goleada de Croacia a Argentina siendo sindicado Lionel Messi como uno de los culpables de la derrota.



“Diego Maradona dio todas las respuestas a todas las preguntas que el fútbol le puso en lo anímico, técnico, estratégico, liderazgo, caudillismo. Fue el más grande jugador de todas las épocas. Nadie puede jugar (como) Diego”, mencionó Apo.



Periodista argentino comparó a Diego Maradona con Lionel Messi. (Video: Facebook)

El periodista argentino dijo que “da vergüenza ver cómo nos faltan el respeto diciendo que (Diego Maradona) está comparado con fulano de tal”.



Luego, Apo comparó a Lionel Messi con Diego Maradona: “Un jugador extraordinario. Pocas veces vi un jugador así (…) pero en la pileta de Maradona no hay nadie, solamente se acerca chapaleando al costado Pelé, pero ninguno más. Es el más grande de todos”, culminó el periodista.



Lionel Messi sufre una crisis en el Mundial Rusia 2018 con Argentina, pues aún no se sabe si la albiceleste clasificará a octavos de final del torneo.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE