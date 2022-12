Los políticos no pierden el tiempo al momento de utilizar al fútbol para sus réditos, y como el populismo no es exclusivo de estas tierras, en México también se presentan estos casos, aunque este brilla por su extrañeza. Una diputada mexicana propuso declarar persona no grata a Lionel Messi.

María Clemente García del partido Morena presentó dicha moción por las impagenes en las que se ve a Lionel Messi, supuestamente, pisando la camiseta de la selección mexicana luego del partido protagonizado por la segunda fecha de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Dicho video causó polémica principalmente por la reacción del boxeador ‘Canelo’ Álvarez, quien incluso amenazó al jugador argentino. Luego, el pugilista pidió disculpas al ver bien las imágenes y darse cuenta que Messi no afrentó en ningún momento a la casaquilla ‘tricolor’.

¿Qué dice la moción de la diputada?

Pero ni las disculpas de ‘Canelo’ han hecho entrar en razón a María Clemente García. Este es el punto de acuerdo presentado por la diputada, el cual se pondrá debate en sesión del Parlamento mexicano.

“Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena”, se lee en el Anexo III de la Gaceta Parlamentaria.

“Al término del partido entre las Selecciones de México y Argentina, trascendió en medios de comunicación nacionales e internacionales un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi”, agrega.

“El hecho fue destacado por la prensa, dada la relevancia pública y mediática del jugador, quien mostró no solamente un despreció evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del ‘juego limpio’ (fair play), sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA”, finaliza.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022