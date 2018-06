Lionel Messi fue el más afectado por el empate ante Islandia en el Mundial Rusia 2018, por lo que habría hablado con Jorge Sampaoli, entrenador de la albiceleste, para que haga algunos cambios de cara al encuentro con Croacia.



Lionel Messi habría pedido a Jorge Sampaoli que para el partido ante Croacia no jueguen Lucas Biglia, Ángel Di María y Maxi Meza tras el empate ante Islandia.



Lucas Biglia sería el cambio más cantado, pues no tuvo un buen juego ante Islandia, algo que no le habría gustado a Lionel Messi por lo que pidió su cambio para el encuentro ante Croacia.



Se desconoce si Jorge Sampaoli le hará caso a Lionel Messi, quien siempre toma las riendas del equipo, pues sabe que es el mejor de Argentina.



Lionel Messi habría pedido a Paulo Dybala y Cristian Pavón como titulares en el Argentina vs Croacia por el Mundial Rusia 2018. Cuestión de esperar qué decide Jorge Sampaoli el próximo jueves 21 en el Estadio de Nizhni Nóvgorod

