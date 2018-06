Lionel Messi: Las fuertes y contundentes portadas internacionales después del Argentina vs Croacia | FOTOS

La selección Argentina cayó 3-0 con Croacia y armó tremendo escándalo en la prensa internacional tras la supuesta eliminación del Mundial de Rusia 2018 . Por supuesto, las críticas fueron directamente a Lionel Messi y Jorge Sampaoli .



Prácticamente es un velorio. El país de la 'albiceleste' lamentó la derrota de su selección y adjudicaron el fracaso a Jorge Sampaoli. ¿Las razones? El mal planteamiento estratégico del equipo y la falta de respuesta de un equipo 'desalmado'.



"Argentina pasó verguenza con Croacia y puso en jaque su futuro en el Mundial", dijo La Nación . Mientras que, Olé dijo: "Papelón vs. Croacia: Quebrados". Sin duda, la debacle y la decepción volvió a rondar al equipo argentino.

Argentina 0-3 Croacia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Por otro lado, los medios españoles fueron aún más duros. "Messi no merece esta Argentina", dijo el diario Sport . Marca tituló: "Fiasco Mundial". Y el más contundente fue el periódico británico Dayli Mail : "Taxi for Messi".



La selección Argentina deberá esperar el resultado de Nigeria vs Islandia de este viernes para saber lo que le depara en el Mundial de Rusia 2018.