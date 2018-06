Lionel Messi: Hermano de Antoine Griezmann se burló del capitán de Argentina [VIDEO y FOTOS]

No lo conmovió el rostro apenado de Lionel Messi , por el contrario, se animó a hacer leña del árbol caído. El hermano de Antoine Griezmann , delantero de la selección de Francia, festejó la clasificación a cuarto de final de Rusia 2018 , frente a Argentina , colocando algunos memes en sus redes sociales.



Theo, hermano menor de Antoine Griezamann , utilizó su cuenta de Twitter para celebrar el triunfo galo y poner al centro de las bromas a Lionel Messi con una imagen y un GIF animado. En la primera publicación se observa al astro argentino de espalda y con la mano en la cabeza, mirando la entrada de un bar cuyo nombre es "Quarterfinals" ("Cuartos de final") estancia donde no pudo avanzar en Rusia 2018 .



Parece que las chances de que Antoine Griezmann llegue a Barcelona, equipo capitaneado por Lionel Messi , no es un tema que le quite el sueño al hermano del jugador, pues su segunda broma contra el 'Diez' argentino comparte un diseño donde aparecen Kylian Mbappé, Paul Pogba y Antoine, haciendo el gesto que repite cuando anota un gol. Ellos, mientras sonríen, parecen impedir el paso a la 'Pulga'.



En otra oportunidad el hermano del 'Principito' retuiteó un GIF en el que figuran cuatro futbolistas franceses bailando alrededor de Lionel Messi , como en el videojuego de Epic Games al ritmo de 'Can Can'. En este caso el argentino sale nuevamente tocándose la cabeza.



Antoine Griezmann se convirtió en el delantero que abrió el camino de la selección de Francia que venció 4-3 a la selección de Argentina en los octavos de final. Al cargamontón sobre Lionel Messi se sumaron también exfutbolistas, periodistas y entrenadores que culparon al capitán del descalabro en Rusia 2018 .