Lionel Messi: Jugador de Croacia rechazó la camiseta de la 'Pulga' por su "falta de Fair Play" 

No quiso la camiseta de Lionel Messi. Ante Rebic, delantero de Croacia que anotó el primer tanto en la goleada del equipo europeo por 3-0 a Argentina, en Rusia 2018, criticó duramente la actitud de los dirigidos por Jorge Sampaoli por su falta de ‘Fair Play’.



Rebic contó que después del partido entre Argentina vs Croacia tenía en mente pedirle la camiseta a Lionel Messi para un buen amigo, pero decidió no hacerlo.



“Los argentinos dejaron una impresión tan mala que ya no quise tenerla", dijo el delantero de Croacia en una entrevista con el portal Goal.hr. sobre la camiseta de Lionel Messi.



Estas declaraciones fueron a raíz de la desleal patada de Nicolás Otamendi a Ivan Rakitić en el piso. En ese episodio, los croatas también tuvieron un cruce con Javier Mascherano.



Video: Pelotazo de Otamendi. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Asimismo, Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, se comenzó a pelear con los jugadores croatas cuando el encuentro en Rusia 2018 estaba terminando.



“Me sorprendieron negativamente con su falta de Fair Play, sin mencionar las provocaciones, esperaba más de ellos. No saben perder, tienen que aprender a felicitar a los vencedores al finalizar el partido”, dijo Rebic sobre el Argentina vs Croacia en el Mundial Rusia 2018.



Rebic también se sumó a las declaraciones de su compañero Šime Vrsaljko, quien envió un duro mensaje contra los jugadores argentinos: "Vi a los argentinos caer al piso y llorar como niñas”.



Croacia ganó ante Nigeria y Argentina en el Grupo D, por lo que ya aseguró un lugar en octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Argentina 0-3 Croacia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE