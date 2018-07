Lionel Messi: Su madre y una supuesta amante de la 'Pulga' se pelearon en programa en vivo | VIDEO

Lionel Messi sigue siendo el centro de las noticias por la eliminación de Argentina en el Mundial Rusia 2018, aunque esta vez su madre y una supuesta amante se pelearon en televisión.



Macarena Lemos, quien saltó a la fama hace unos años cuando aseguró que fue amante de Lionel Messi, estuvo como invitada al programa ‘Los ángeles de la mañana’, recordando un escándalo que tuvo con Celia Cuccittini, madre de la ‘Pulga’, en un supermercado de Rosario, tierra natal del futbolista.



Lemos comentó que cuando se cruzó a la madre y a la tía de Lionel Messi en el supermercado, comenzaron a seguirla para filmarla.

“Me increpó y me dijo de todo. Yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo", contó la supuesta amante del futbolista.



Según Lemos, la madre de Lionel Messi la amenazó, así que la joven tuvo que poner una denuncia porque su familia vive en Rosario.



Minutos después, el conductor del programa leyó un mensaje que le llegó de la madre de Lionel Messi, pues estaba viendo lo que decía Lemos en el programa.



Macarena Lemos, supuesta amante de Lionel Messi, y madre de la 'Pulga' tuvieron un cruce de palabras. (Video: Los ángeles de la mañana)

Celia Cuccittini indicó que todo lo que decía Lemos era “mentira”. Y contó la versión de su historia.



"Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo: 'Hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famosos'. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije: '¿Eres la que se hizo famosa por decir que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mira lo que empiezas a inventar'. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui", inició la madre de Lionel Messi.



Cuccittini agregó que a los días le llegó una citación, pero jamás fue porque consideró que tenía “muchos testigos de ese día”.

“Te imaginas que habiendo mucha gente que me conocía ese día, no voy a hacer semejante papelón", concluyó la madre de Lionel Messi.



Sin embargo, Macarena Lemos continuó hablando, pero la madre de Lionel Messi perdió la paciencia y se mandó contra la joven en un audio enviado al programa.



"Mira, si yo me voy a acercar a ella. ¿Quién es? Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto, así que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella. No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!", culminó la madre de Lionel Messi, quien ha desaparecido de la escena tras la eliminación de Argentina del Mundial Rusia 2018.

