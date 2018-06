Lionel Messi se peleó con todos los jugadores croatas porque no quiso dar un fair play en Rusia 2018

En el Argentina vs Croacia, Lionel Messi se peleó con todos los jugadores rivales porque no quiso dar un fair play cuando Ivan Rakitić estaba lesionado en medio del campo en el Mundial Rusia 2018.



Corría el minuto 74' cuando Ivan Rakitić sufrió un pequeño golpe y se quedó echado en medio del campo, los argentinos siguieron jugando pese a que los croatas pidieron que el balón sea mandado afuera para atender al jugador del Barcelona.



Cuando le llegó la pelota a Lionel Messi, los croatas intuyeron que viendo a su compañero del Barcelona lesionado, el argentino lanzaría el balón fuera del campo, sin embargo, siguió jugando por el Mundial Rusia 2018.



Esto molestó a los jugadores croatas porque tuvieron que esperar a que el árbitro pitara para atender a Ivan Rakitić. Cuando eso sucedió, todo el equipo europeo encaró a Lionel Messi, aunque no pasó a mayores.



Lionel Messi se peleó con los jugadores de Croacia. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)