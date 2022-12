Hasta antes de este Mundial todavía había gente que creía que Cristiano Ronaldo era mejor que Lionel Messi. Los seguidores del portugués enrostraban todos los títulos del goleador y sus dotes de líder en la selección lusa. Sin embargo, Qatar 2022 sirvió para dar por zanjada la duda ya que la ‘pulga’ superó al luso en todos los registros y, por si fuera poco, también lo destronó fuera de las canchas.

Si en algo sacó siempre ventaja CR7 a ‘Lio’ fue en la repercusión que alcanzaba todo lo que hacía cuando no se vestía de corto. El aparato mediático que rodea al ex jugador de Manchester United y el Real Madrid entre otros, siempre posicionó mejor al portugués que no se puede decir que goleara al argentino, pero sí que sacaba amplia ventaja tanto en lo comercial como en redes sociales.

Esto seguramente se revertirá ahora que el crack del PSG se coronó campeón del Mundo y ya se empiezan a ver los resultados. Si hasta antes de la final, la foto publicada por un deportista más vista era en la que aparecían Cristiano y Messi jugando ajedrez con poco más de 41 millones de ‘me gusta’, desde ayer la historia cambió y ahora la número uno es la ‘Pulga’ levantando la copa ante su afición.

Esta foto de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo era una de las más vistas.

El posteo del diez de la albiceleste, está cerca de alcanzar los 50 millones de ‘likes’ y ya destronó al portugués que fue el líder en estos registros, pero ahora como en la cancha ve al argentino dejándolo de lado. El impacto de la publicación del crack albiceleste va en alza y con menos de 24 horas en las redes se espera que pueda romper las marcas y porque no alcanzar un récord histórico.

La foto de la 'pulga' en su momento cumbre ya es la más vista de las publicadas por un deportista.

Hasta el momento la publicación que más ‘me gusta’ presenta es la que en enero del 2019 subió la cuenta @world_record_egg en donde se aprecia un huevo en fondo blanco. La imagen tomada por Serghei Platonov, tiene 54 millones, pero luego de lo conseguido por el ídolo de los argentinos, el liderato peligra y podría caer precisamente ante un número uno del fútbol mundial.

La pulga seguirá facturando

Si previo a la obtención de la Copa el genio de la albiceleste facturaba unos 50 millones de euros anuales por publicidad, ahora su cotización subirá como la espuma. Adidas, Pepsi, Budweiser, Hard Rock y la petrolera argentina YPF y otras marcas líderes en su sector tienen como reclamo publicitario a un Messi que sólo por prestar su imagen la alemana de zapatillas cobra 10 millones al año.

A favor del diez de la campeona del mundo juega que precisamente por estas fechas termina compromiso con por lo menos cuatro marcas y seguramente aparecerán varios interesados en tenerlo como imagen. ¿Quién no quiere tener como reclamo publicitario al que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos? es lo que se preguntan los especialistas en marketing.

