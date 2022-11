Sergio Ibarra se encuentra en Qatar para cubrir la Copa del Mundo para Latina y no fue ajeno a la polémica amenaza de ‘Canelo’ Álvarez a Lionel Messi. El ‘Checho’ incluso se animó a retar al campeón de boxeo para defender al astro de la selección argentina.

“Me estoy preparando, porque quiero verme con un tal ‘Canelo’ que está amenazando a Messi. ‘Canelo’, cualquier cosa, acá estoy, estoy en Qatar, me vienes a buscar y ahí lo arreglamos , si tienes algún tema con Messi”, indicó en un enlace en vivo.

‘Checho’ explicó que la situación que molestó a ‘Canelo’ Álvarez fue una que suele suceder en los vestuarios de fútbol y que Lionel Messi en ningún momento denigró la camiseta de la selección mexicana.

“Cada vez que llegamos al vestuario, tiramos la camiseta, las medias, tiramos todo y no nos damos cuenta si pisamos algo. ‘Canelo’ está medio ‘tole tole’. Cuando me lo encuentre, ya sabe. Que no te encuentre en Qatar, ‘Canelo’”, añadió.

¿Qué le dijo ‘Canelo’ Álvarez a Lionel Messi?

A través de su cuenta de Twitter, Canelo arremetió con una serie de mensajes contra ‘La Pulga’ Lionel Messi. Difundido el controvertido video, Canelo le preguntó a sus seguidores ‘qué piensan de esta situación’.

Inmediatamente continuó con los siguientes mensajes: “ Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!” y “Así como respeto, Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país(Argentina) Hablo de Messi por su mamada que hizo”.

Canelo Álvarez afirmó que la hinchada es una cosa y tanto Lionel Messi como deportista, otra. “No sea tanto”, agregó.

¿Qué pasó con Lionel Messiy la camiseta de México?

En algunas de las principales redes sociales se viralizó un video de las celebraciones de la selección argentina, en las que se puede ver a Lionel Messi presuntamente pateando una camiseta de México, que se encontraba tirada en el piso.

En el video registrado en el camerino de Argentina se hace énfasis, en cámara lenta y en reiteradas ocasiones, como Lionel Messi patea la camiseta de la selección azteca; sin embargo cabe la posibilidad que el argentino solo haya querido sacarse la zapatilla y no vio la camiseta verde.

Unos usuarios. entre ellos ‘Canelo’ Álvarez, acusaron a Messi de patear la camiseta de México durante las celebraciones de Argentina en el vestuario, mientras que otros lo defendieron y señalaron que no se percató. (Video: IG Nicolás Otamendi).