Lukaku: "Cuando iba bien, era el goleador; cuando no, el descendiente de congoleños"

Romelu Lukaku , goleador histórico de la selección de Bélgica , narró la difícil infancia que le tocó vivir y los episodios de racismo que enfrentó a lo largo de toda su carrera. Con 37 goles en 69 partidos oficiales, la figura del Mundial de Rusia 2018 , se confesó en una columna escrita en el sitio The Players Tribune.



Romelu Lukaku contó el difícil camino que tuvo que atravesar para ser goleador histórico de Bélgica . "Cuando las cosas iban bien, los diarios me llamaban el goleador belga; cuando no iban bien, me llamaban el descendiente de congoleños".



El goleador Romelu Lukaku , hijo de padres congoleños, nació en una ex colonia belga llamada Amberes. El jugador, a sus tan solo seis años, le prometió a su madre que le cambiaría la vida con el fútbol.Diez años después, Romelu Lukaku debutó en primera división con el Anderlecht .

Gol 2 de Lukaku a Túnez. (Autor: FIFA / Fuente: Sport.TV1)

Por otro lado, Romelu Lukaku indicó que a sus 11 años, la xenofobia lo quiso dejar fuera del fútbol. En un partido de divisiones menores, Lukaku cuenta, que uno de los padres de sus rivales le gritó desde la tribuna: "¿Qué edad tiene ese chico? ¿Dónde está su DNI? ¿De qué país es?". Inmediatamente, Lukaku sacó su documento y le dijo: "soy belga".



Con cuatro goles en el Mundial de Rusia 2018 , Romelu Lukaku , se encuentra segundo en la tabla general por debajo del inglés Harry Kane . Sin embargo, el artillero belga, sabe que con su capacidad física y talento podrá derrocar a sus competidores directos. "Quería convertirme en el mejor jugador de la historia Bélgica y vamos paso a paso".

Finalmente, Romelu Lukaku fue contundente. "Tengo algunas cosas para decir: Ya no hay ratas en el departamento. Ya no dormimos en el suelo. Ya no me piden el DNI, ahora saben quiénes somos".



