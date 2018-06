Marruecos vs Irán: Día, hora y canal del partido por el Grupo B en Rusia 2018

Marruecos vs. Irán EN VIVO. En un grupo complicado al lado de Portugal y España, estas selecciones buscan dar la sorpresa en Rusia 2018 para dejar a uno de los dos favoritos para pasar a octavos de final en el Mundial. Ambas selecciones quieren llevarse el triunfo.

Aunque el partido de Marruecos vs. Irán no es el encuentro de mayor atracción para los hinchas del fútbol, los seguidores de ambos países ya están en Rusia 2018 para alentar a sus selecciones.



Durante su etapa de preparación para Rusia 2018, Marruecos empató con Ucrania sin goles y le ganó a Eslovaquia y Estonia.



Mientras que la selección de Irán le ganó 1-0 a Uzbekistán, pero perdió con Turquía. Y el último viernes venció 1-0 a Lituania como preparación para Rusia 2018.



Irán vs Marruecos no se han enfrentado nunca en partidos mundialistas y será la primera vez que se vean las caras. Un partido para sumar puntos por lo complejo que significará enfrentar a potencias mundiales.



¿Qué día y hora se juega Marruecos vs. Irán? Ambas selecciones debutarán en Rusia 2018 el viernes 15 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 12:00m

Bolivia: 11:00am

Brasil: 12:00m

Chile: 11:00am

Colombia: 10:00am.

Ecuador: 10:00am.

México: 10:00am.

Uruguay: 12:00m

Venezuela: 11:00am

Estados Unidos: 8:00am (Los Angeles), 10:00am (Chicago), 11:00am (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00am (Miami)



¿Dónde se jugará Marruecos vs. Irán? El Saint-Petersburg Stadium ubicado en la ciudad de San Petersburgo es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Marruecos vs. Irán? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



