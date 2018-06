Marruecos vs Irán EN VIVO EN DIRECTO . Los marroquíes se medirán frente a los 'leones' este viernes en el Saint-Petersburg Stadium a las 10:00 a.m. por el grupo B del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido en vivo por la señal de Latina y Directv Sports .



La selección de Marruecos es consciente que debe obtener la victoria ante uno de los rivales más accesibles del grupo. Mientras que, los iraníes buscarán dar una buena imagen tras una ardua preparación durante este presente año.



A continuación, revisa los horarios en otros países.



España / 5:00 p.m.

Argentina / 12:00 m.

Chile / 11:00 a.m.

Bolivia / 11:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Perú / 10:00 a.m.

Colombia / 10:00 a.m.

Ecuador / 10:00 a.m.

Miami / 11:00 a.m.

New Jersey / 11:00 a.m.

La selección de Marruecos se ha preparado de la mejor manera para este Mundial y ha jugado 4 partidos amistosos, de los cuales ganó 4 y empató uno. Los dirigidos por el francés Hervé Renard lograron clasificarse directamente tras ser primero en el grupo C de la zona africana. En este proceso compartió grupo con Costa de Marfil, Gabón y Mali.



Por supuesto, su máxima figura es el defensor Benatia que cuenta con una basta experiencia internacional. El jugador se formó en el Olympique de Marsella, jugó en la Roma, en Bayern Munich y actualmente está en Juventus.

Marruecos ha participado en cuatro mundiales (1970, 1986, 1994, 1998), siendo su máximo logro llegar a octavos de final en México '86.



Por otro lado, la selección de Irán jugará su quinto mundial pero se clasificó de una manera atípica tras no marcar un gol en doce partidos. Sin embargo, los resultados de los otros equipos, hicieron que pueda llegar a Rusia 2018 .

Los dirigidos por el ex Real Madrid, Carlos Queiroz y su máxima figura Sardar Azmoun del Rubin Kazán , buscarán realizar su mejor papel en un grupo complicado que comparten con Portugal y España.



Irán y Marruecos no se han enfrentado nunca en partidos mundialistas y será la primera vez que se vean las caras. Un partido para sumar puntos por lo complejo que significará enfrentar a potencias mundiales.



Posibles alineaciones:

​Marruecos: Munir, Dirar, Saiss, Benatia, Achraf, El Ahmaddi, Belhanda, Boussoufa, Ziyech, Amrabat, Ziyech y Boutaib.

Irán: Beiranvand, Mohammadi, Pouraliganji, Hosseini, Rezaeian, Ezatolahi, Dejagah, Hajsafi, Taremi, Azmoun y Jahanbakhs.



