México: Esposa de mexicano 'secuestrado' por joven rusa en el Mundial perdonará infidelidad por su hijita recién nacida

La historia del mexicano reportado como desaparecido durante el Mundial Rusia 2018 generó la preocupación de su familia y amigos, incluso la embajada de México se movilizó para tratar de ubicarlo. Sin embargo, pese a que muchos pensaron que se trataba de un secuestro, el joven reapareció después de tres días y todo se trataría de una aparente infidelidad. La historia es viral en YouTube .

Como se llegó a conocer a través de YouTube , al no tener conocimiento sobre su paradero, su hermano denunció el hecho antes las autoridades. Pero tras su ubicación, diversos medios mexicanos confirmaron que Francisco Mata estuvo todo el tiempo con una joven rusa que conoció en un bar, y las cámaras del local confirmaron que ambos salieron de la mano, pese a que él era un hombre casado.

Yadira García es la esposa que denunció el hecho a los medios con la intención de que la ayudaran, pero luego de 72 horas, Francisco Mata apareció y el video donde sale junto a la rusa llamada 'Alita' en un bar se hizo viral en YouTube , llegando a las manos de su esposa, quien incluso tiene una bebé de apenas 10 meses.

Cámaras de seguridad captan a Francisco y Alita en el bar en el que se conocieron.

Tras la difusión de las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia del bar y la confirmación que el hombre mexicano estaba sano y salvo, Yadira expresó el momento que vivió y muchos se preguntaron si sería capaz de perdonar a Francisco Mata , quien aún se encontraría en Rusia. El video es bastante comentado entre los usuarios de YouTube .

"Tenemos una hija de 10 meses y no quisiera que crezca sin padre. Me alegró que esté a salvo, que era mi mayor preocupación" , indicó Yadira García, su mujer, después de conocer la verdad del caso. Además criticó la irresponsabilidad y falta de compromiso de su pareja Francisco Mata , pero aún no confirmó si continuará con la relación al conocer el engaño.

