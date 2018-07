México: La 'maldición de octavos' que persigue al 'TRI' y no logra romper desde el Mundial de 1986 | VIDEOS | FOTOS

México quedó fuera del Mundial Rusia 2018 una vez más. La 'Maldición de octavos' sigue arrastrando al 'Tri', que no avanza a cuartos de final de una Copa del Mundo desde 1986. A pesar de haber tenido un buen inicio en esta competición logrando un histórico triunfo ante Alemania, nada de esto le sirvió ante Brasil que terminó con su sueño mundialista al ganarle 2-0.



" México tiene una maldición", "no puede ser que no podamos romper el maleficio de octavos", "nuevamente nos quedamos fuera", "qué es lo que está pasando con México", "El Cruz Azul tiene la culpa de esta maldición"; son solo algunos de los comentarios que se puede leer en redes sociales sobre la eliminación del 'Tri' del Mundial Rusia 2018 .

México accedió por séptima vez octavos de final del Mundial Rusia 2018 tras ganar a Alemania y Corea del Sur en la fase de grupo s; sin embargo su verdadero reto era ante Brasil, equipo que le dijo "hasta aquí nomás llegas" y confirmó que la 'maldición' siga más presente que nunca en la memoria de todos los hinchas mexicanos.



La selección mexicana solo alcanzó los cuartos de final siendo anfitrión del Mundial en 1970 y 1986, y cuando el formato del torneo era diferente y con menos equipos.



Si se hace un pequeño recuento de las participaciones de México en los Mundiales, el 'Tri' se quedó en el Mundial Estados Unidos 1994 al caer por penales ante Bulgaria de Hristo Stoichkov. En 1998, Alemania fue su verdugo y los dejó fuera de la Copa del Mundo de Francia al ganarle 2-1.

En el Mundial Corea - Japón 2002, la misma historia se repetiría y México se iría a casa tras perder 2-0 contra Estados Unidos. En Alemania 2006, la historia podría haber sido distinta, pero Argentina le ganó 2-1 en tiempo suplementario con golazo de Maximiliano Rodríguez.

México se volvió a encontrar con los albicelestes en el Mundial de Sudáfrica 2010 y estos, dirigidos por Diego Maradona, frustraron la ilusión de millones de mexicanos al ganar 3-1 al 'Tri'.

Con Brasil 2014 otra parecería la historia, pero no, Holanda con el polémico penal de Robben ganó 2-1 sobre el final del partido y siguió acrecentando la 'maldición de octavos' para México .

Lamentablemente, México se despidió nuevamente del Mundial Rusia 2018 en octavos de final y la frustración se hace más grande entre los hinchas, quienes en redes sociales han imaginado miles de historias sobre esta 'maldición de octavos'. Algunos le atribuyen a la mala suerte, otros a brujos mexicanos y también al equipo Cruz Azul.