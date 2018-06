México vs Alemania: EN VIVO Día, hora y canal del encuentro por el Grupo F de Rusia 2018

México vs Alemania EN VIVO. El 'Tri' se enfrenta al campeón del Mundial Rusia 2014 en el estadio Luzhnikí este domingo 17 de junio a 10:00 a.m. (hora peruana) por el Grupo F del Mundial Rusia 2018 en busca de los primeros tres puntos de ambas selecciones.

Defensora del título, Alemania es la gran favorita del grupo F del Mundial, en la que a priori México y Suecia pelearán por la segunda plaza, sin descartar dar un susto a la Mannschaft, en una llave en la que la clasificación de Corea del Sur sería una sorpresa mayúscula.



La historia de la Copa del Mundo está plagada de campeones defensores que tropezaron en primera ronda, pero Alemania ha demostrado saber gestionar los llamados partidos "fáciles" en las eliminatorias, sin enredarse en las habituales trampas de las defensas pobladas como tal vez sucederá en Rusia 2018.



Por su parte, México está entre las selecciones con mayor promedio de edad en la Copa del Mundo, pero detrás de nombres reconocidos como Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Rafael Márquez, el Tri cuenta con una nueva generación para futuras citas.



México presenta un plantel en donde nueve de sus 23 jugadores superan los 30 años de edad, incluyendo a Márquez, quien con 39 años es el segundo jugador más veterano en el Mundial detrás del arquero egipcio Essam El-Hadary (45).



¿Qué día y hora se juega México vs Alemania ? Ambas selecciones debutarán en Rusia 2018 el lunes 17 de junio 10:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 12:00m

Bolivia: 11:00am

Brasil: 12:00m

Chile: 11:00am

Colombia: 10:00am.

Ecuador: 10:00am.

México: 10:00am.

Uruguay: 12:00m

Venezuela: 11:00am

Estados Unidos: 8:00am (Los Angeles), 10:00am (Chicago), 11:00am (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00am (Miami)

¿Dónde se jugará México vs Alemania ? El estadio Luzhnikí en la ciudad de Moscú, capital de Rusia. es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial 2018.



¿Qué canales transmitirán México vs Alemania ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



