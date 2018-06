México vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el grupo F del Mundial Rusia 2018

México vs Alemania EN VIVO EN DIRECTO . Los 'aztecas' se enfrentarán a los alemanes este domingo en el Estadio Olímpico de Luzhnikí por el Grupo F del Mundial de Rusia 2018 . El partido para nuestro país será transmitido por Latina y Directv Sports . (TV para México: Televisa y TV Azteca ) (10:00 a.m. hora peruana)



La selección de Alemania llega a tierras rusas con la confianza de mantener vigente su título en el Mundial de Brasil 2014. Los dirigidos por Joachim Low han experimentado un cambio generacional manteniendo a sus principales figuras. Mientras que, los mexicanos envueltos en un escándalo mediático, tratarán afrontar de la mejor manera una nueva Copa del Mundo.



Horarios del México vs Alemania:

España: 5:00 p.m. | BeinSports y ZDF

Costa Rica: 6:00 a.m. | Teletica 7, SKY Sports y TD Más

Argentina: 12:00 m. | DirecTV y TyC Sports

Chile: 11:00 a.m. | Canal 13, Mega y TVN

Perú: 10:00 a.m. | Latina y DirecTV Sports

Colombia: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Estados Unidos: 11:00 a.m. | Fox Sports 1

México: 10:00 a.m. | Televisa y TV Azteca

Ecuador: 10:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tratarán de realizar un buen papel en el Mundial de Rusia tras verse envueltos en un escándalo sexual con 30 mujeres después de su partido de despedida frente a Escocia.



No obstante, este suceso provocó que el mismo 'Chicharito' Hernández explique los motivos de la reunión. El futbolista se responsabilizó como el organizador de la fiesta y además, se justificó aduciendo que no habían realizado nada malo.

En cuanto a lo futbolístico, Juan Carlos Osorio mantiene en duda su oncena titular. Después de varias prácticas, los medios mexicanos aseguran que Héctor Moreno será titular tras su lesión.



Los 'aztecas' se clasificaron líderes en su eliminatoria y disputaron ocho partidos amistosos de preparación. En estos últimos encuentros, México ganó cuatro, empató dos y perdió dos. En esta décimo sexta participación mundialista, los centroamericanos tiene la necesidad de superar los Cuartos de Final del Mundial que organizó.



Alemania , mientras tanto, llega con la confianza de realizar un buen papel con Joachim Low a la cabeza a pesar de resultados negativos que se le presentaron en sus partidos de preparación. Pues los alemanes, perdieron 2-1 con Austria y 1-0 con Brasil en marzo y junio de este año. Sin embargo, solo pudieron vencer a Arabia Saudita con lo justo por 2-1 en la despedida con su hinchada.



La selección alemana ha participado de 19 mundiales y va por su quinta corona. Sin duda, un ejemplo de persistencia y confianza en sus jóvenes promesas desde hace unos años. En lo más resaltante de la convocatoria de Low antes del Mundial, fue la exclusión de Sané de la lista.



México vs Alemania han jugado tres veces en mundiales, de los cuales los europeos ganaron 2 y empataron en una ocasión. Una oportunidad para los 'aztecas' y quebrar la mala racha frente a los alemanes.



Probables alineaciones:

Mexico: Ochoa;Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo; Layún, Herrera, Guardado, Vela, Hernández; Lozano.

Alemania: Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector; Khedira, Kroos, Muller, Ozil, Draxler; Werner.