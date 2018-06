México vs Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO Los 'aztecas' se enfrentan con los coreanos este sábado a las 10:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Rostov Arena por el Grupo F del Mundial de Rusia 2018 . El partido irá por las señales de Latina y Directv Sports .



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio dejaron atrás el escándalo sexual durante su preparación al Mundial, le ganaron a Alemania en su debut con el gol de Hirving Lozano y ahora quieren asegurar su clasificación a Octavos de Final de Rusia 2018.



Los 'aztecas' ya pasaron la página de la histórica victoria al campeón vigente del Mundial y ya piensan en este importante partido. “Tenemos que salir con la misma mentalidad que salimos ante Alemania, sabemos que nos faltan dos partidos y no nos vamos a conformar, porque queremos lograr mucho más”, advirtió el defensor Carlos Salcedo .

Por otro lado, el defensor Miguel Layún defendió a su entrenador de las críticas. "Cuando veo a alguien con este tipo de compromiso, que trabaja tan duro como él lo hace, no puedes explicarte cómo las personas son capaces de tener ese tipo de juicio tan radical y duro sobre él", sentenció.



Corea del Sur , por su parte, perdió ante Suecia por 1 a 0 en su debut y necesita la victoria para no quedar eliminado de manera temprana del Mundial de Rusia 2018 . Los dirigidos por Shin Tae-Yonmg confía en sus jugadores para plantarse a los 'aztecas'.



"Los equipos de Suecia y México son completamente diferentes, por lo cual hemos cambiado el entrenamiento. Observamos las fortalezas de México y hemos visto cómo podemos rendir mejor. Sabemos cuáles son sus debilidades, pero no las vamos a revelar porque se pueden preparar ahí", sentenció.



México vs Corea del Sur se han enfrentado una sola vez en la historia de los Mundiales. Los mexicanos se impusieron por 3-1 en Francia 98' con goles de Peláez y Hernández (2). Para los coreanos descontó Seok Ju Ha .

MÉXICO VS COREA DEL SUR : HORARIOS EN TODO EL MUNDO.



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

México 1-0 Alemania: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Probables alineaciones:

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado; Miguel Layún, Carlos Vela o Jonathan Dos Santos, Hirving Lozano; y 'Chicharito' Hernández o Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Choo Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon, Park Joo-Hoo; Lee Jae-Sung, Ki Sung-yueng, Koo Ja-Cheol; Hwang Hee-Chan, Kim Shim-Wook y Son Heung-min.