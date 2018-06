México vs Suecia: ¿Cuántas veces en su historia se han enfrentado la selección mexicana con la sueca?

México y Suecia protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de Rusia 2018 , ya que en el Grupo F la pelea por el boleto a los octavos de final está muy reñida y cualquiera de estas selecciones (contando también a las de Alemania y Corea del Sur ) podría empezar a alistar maletas .



Si bien México se ubica como líder con seis puntos de seis posibles tras dejar atrás un sonado escándalo sexual previo a su viaje a la tierra de Vladimir Putin , una combinación de resultados podría dejar fuera de Rusia 2018 al equipo de Juan Carlos Osorio si la suerte no está de su lado.

Pero dejando de lado las matemáticas, ¿cuántas veces se han enfrentado en la historia de los Mundiales estas dos selecciones? Pues al parecer, los antecedentes no le son nada favorables a los aztecas.



Y es que, en lo que a mundiales de fútbol refiere, México no ha podido derrotar a Suecia en ninguna ocasión. Si bien esto suena fatal, en realidad no lo es tanto, ya que ambas escuadras solo se han enfrentado una vez hace 60 años.

Mundial 1958 - Suecia vs. Mexico 3-0 (08.06.1958)

Todo ocurrió en 1958, cuando la selección mexicana de fútbol y su par de Suecia estuvieron frente a frente en el primer encuentro del grupo 3, en el cual los aztecas cayeron por 3-0 con un doblete de Agne Simonsson y Nils Liedholm.



Pero si tomamos en cuenta los amistosos, la selección mexicana venció 2-1 a la de Suecia en la previa al mundial de Estados Unidos 1994. ¿Qué país sacará ventaja ante el otro en la historia de sus enfrentamientos? Solo el tiempo lo dirá.

