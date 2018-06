México vs Suecia EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo F del Mundial Rusia 2018

México vs Suecia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'aztecas' se medirán con los suecos en el Estadio Ekaterimburgo Arena para determinar la ubicación en su Grupo F del Mundial de Rusia 2018 .



La selección mexicana hasta el momento logró el puntaje ideal tras vencer por 1-0 a Alemania, último campeón del Mundo y 2-1 a Corea del Sur en la segunda jornada. Sin duda, los dirigidos por Juan Carlos Osorio lograron 'callar' a la afición y a la prensa que los criticó duramente luego de un serie de episodios extrafutbolísiticos.



Con una soberbia actuación de 'Chicharito' Hernández , los mexicanos, están en Octavos de Final y ahora tendrá que ganar para llevarse el primer lugar de su grupo. No obstante, en la siguiente fase, si quedaría primero se enfrentaría con el segundo del Grupo E (Brasil, Suiza ó Serbia).

México 2-1 Corea del Sur: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

México vs Suecia se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el miércoles 27 de junio a las 09:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



Suecia , por su parte, tendrá que ganar para determinar el puesto que ubicará en Octavos de Final. Los dirigidos por Janne Andersson lograron vencer a Corea del Sur por 1-0 y contra Alemania perdieron increíblemente por 2-1 . Sin duda, se enfrentarán los dos mejores del grupo y tratarán de consolidarse para llegar en óptimas condiciones.

Gol de Suecia a Alemania. (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

¿Dónde se jugará México vs Suecia? El Estadio Ekaterimburgo Arena es el escenario escogido para el tercer partido del grupo F del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán México vs Suecia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el México vs Suecia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.