México vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo F del Mundial de Rusia 2018

México vs Suecia EN VIVO EN DIRECTO . Los 'aztecas' se enfrentarán con los suecos este MIÉRCOLES a las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Ekaterimburgo Arena por el Grupo F del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports . (TV México: Tv Azteca, Televisa y TDN).



La selección de México tiene seis puntos y con un empate le bastaría asegurarse su sitio en Octavos de Final. Obviamente, la victoria lo posicionaría como primero, independientemente del Alemania vs Corea del Sur. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio saben que sumar de a tres es vital para no complicarse la clasificación.



Tras un muy buen nivel en los últimos dos partidos, los mexicanos, tienen la confianza en Javier 'Chicharito' Hernández que es el líder de esta selección. Por ende, el entrenador, pondrá lo mejor contra Suecia en un duelo determinante por lo apretado que está la zona.

México 2-1 Corea del Sur: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTv)

Por otro lado, aparece Suecia que ya sabe de instancias difíciles. Eliminó a Italia en el repechaje de eliminatorias. Sin embargo, se le escapó una muy buena oportunidad de vencer a Alemania en la segunda fecha del Grupo F.



Para los suecos, solamente tienen dos opciones para clasificar a Octavos de Final . La primera es ganarle a México y pasar sin sobre saltos. Mientras que, la otra posibilidad es que si empata con México, Alemania debe perder con Corea del Sur o empatar por la mínima diferencia.



México vs Suecia: HORARIOS DE TODO EL MUNDO

Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)

Probables alineaciones: