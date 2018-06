Mohamed Salah estaría listo para debutar en el Egipto vs Uruguay por Rusia 2018 | FOTOS | VIDEO

Mohamed Salah intensificó los entrenamientos, pues quiere ser titular en el primer partido del Mundial Rusia 2018, donde se enfrentará su selección Egipto vs Uruguay el próximo viernes 15 a las 7:00 a.m.



Mohamed Salah, que cayó lesionado durante la última final del Champions League tras ser derribado por Sergio Ramos, saltó al campo de entrenamiento en compañía del fisioterapeuta de Egipto y entrenó con normalidad ejercicios de fuerza y flexiones de hombro sobre una pelota a mayor ritmo que otros días que parecía que no llegaba a ningún partido de Rusia 2018.



La noticia que posiblemente Mohamed Salah fue recibida con alegría por los jugadores de Egipto , que cree que es una señal definitiva de que Héctor Cúper podrá contar con el rapidísimo extremo del Liverpool en el partido inaugural en el Uruguay vs Egipto.



Mohamed Salah no es solo la piedra angular de Egipto sino también un héroe nacional en el que millones de egipcios confían después de que marcara el gol que les devolvió a la copa del mundo tras 28 de ausencia, y ahora pueden estar en Rusia 2018.

