Mohamed Salah iba a ser titular frente a Uruguay, pero el entrenador de Egipto decidió no ponerlo por este motivo

Héctor Cúper, seleccionador de fútbol de Egipto, dijo después de perder 1-0 frente a Uruguay por el Grupo A de Rusia 2018, que el encuentro con Mohamed Salah , ausente por lesión, "podría haber sido diferente".



El técnico argentino valoró la posible presencia de Mohamed Salah en el terreno de juego y explicó las razones por las que finalmente decidió que el jugador del Liverpool estuviera junto a los suplentes en su estreno mundialista.



"Mohamed Salah es importantísimo para nosotros, nadie lo puede negar. Pero uno tiene que tener buen equipo aparte de buenos jugadores. Tenemos buen equipo y con Salah podría haber sido diferente. Seguro que nos aportará cosas en los próximos partidos", dijo sobre la derrota ante Uruguay.



"La decisión siempre la tiene el cuerpo técnico y el cuerpo médico, y sobre todo en el caso de Mohamed Salah. Al final del entrenamiento de ayer se le hizo un estudio más profundo y quedaron dudas de qué podría pasar si tenía un golpe o una caída. Como había un porcentaje importante de que se produjera una lesión, decidimos no arriesgar sabiendo que podríamos contar con él para el partido ante Rusia", agregó el entrenador de Egipto.



Héctor Cúper explicó que, después de la derrota, era el momento de hablar de analizar el partido de Uruguay antes de comenzar a plantear el choque contra su siguiente rival, Rusia, que ganó 5-0 en su estreno a Arabia Saudita.



"Si uno analiza el primer partido de Rusia, ha hecho muchos goles. Siempre hay opciones de ganar. ¿Si Mohamed Salah va a jugar? Es muy probable que pueda jugar, casi seguro. Este partido no jugó porque había un margen de peligro de que le sucediera algo. Para el próximo partido creo que va a estar bien", apuntó.



Respecto al choque ante Uruguay, indicó que a su equipo le faltó mejorar en los instantes finales cuando atacaba. Cúper lamentó la falta de efectividad en los metros finales.



"Comparándonos con lo que tenemos delante, estoy conforme. Se ha perdido, no sirve para nada. Es probable que a lo mejor podamos dar algo más o es probable que el entrenador se haya equivocado en el planteamiento. Hemos hecho un gran partido ante un gran rival. Me da bronca haber perdido a balón parado. No podemos quejarnos de nada", señaló.



Cuestionado por si el Ramadán, que terminó este jueves, pudo afectar en la preparación del encuentro, negó que eso pudiera ser así y aseguró que los jugadores egipcios están acostumbrados a vivir con ello.



Por último, habló sobre los problemas que tiene Egipto a con las jugadas a balón parado:



"Con Portugal (en un amistoso) cometimos algún error, pero no quiere decir que haya deficiencias en el juego aéreo. También los rivales tienen jugadores importantes a balón parado. Tanto Portugal como Uruguay tienen jugadores en ese aspecto. Daría méritos a los rivales, porque parece que nosotros somos Alemania. Fijarse en los jugadores que tienen. Conforme se sube el nivel, hay que ajustar cosas. A veces se alcanza y otras no", concluyó.

