¡TODOS A BAILAR! El Mundial Qatar 2022 entró a la recta final de la fase de grupos, y mientras Portugal dejó al borde de la eliminación a Uruguay y Brasil continúa su paso perfecto, son los goles y golazos los mayores protagonistas. Por ello, cada selección clasificada tuvo la chance de elegir el tema musical de su agrado para que este suene por los parlantes del estadio donde está jugando. Claro, las canciones debido a las restricciones de Qatar, pasaron por un exhaustivo filtro.

¿Se imaginan que el ‘Contigo Perú' pudo haber resonado en recintos como el ‘974′ o el ‘Internacional Jalifa’? Lamentablemente el mal partido y planteamiento contra Australia nos privó de esta sensación que sí tienen los otros equipos, en una logística que empezó meses antes de la competición.

Aproximadamente tres meses antes del inicio del Mundial, cada equipo clasificado envió el tema musical de su preferencia y luego recibieron una respuesta del Comité Organizador para ver si estaban de acuerdo con el tiempo y el espacio editado de la melodía. Aquí las peculiares canciones de los participantes de Qatar 2022.

Qatar 2022 y el ritmo de Sudamérica

Como buenos sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador no demoraron mucho en escoger sus canciones. El ‘Scratch’ se inclinó por ‘Esquentando O Couro’ de Escola De Samba Nocidade Independante De Padre Miguel, un tema del 2005 y que es el predilecto del plantel.

Por su parte, Argentina recurrió al rapero WOS y el tema ‘Luz Delito’ incluido en su disco de 2019 llamado Caravana. En tanto, Uruguay escogió ‘Cumbia pa’ la Selección’ interpretado por The La Planta, artista que es muy amigo del defensor Diego Godín. Finalmente, Ecuador se decantó por ‘Ecuador, Si se puede’ interpretado por Damiano.

Rock y hasta baladas forman parte de la lista de canciones de las selecciones

Qatar 2022 y el romanticismo europeo

La espectacular e histórica canción ‘Mi Gran Noche’ de Raphael fue la escogida por la selección de España cuando lleguen los goles producto del ‘Tiki Taka’. El ‘hit’ fue lanzado en 1967. Algo menos ‘antiguo’ usó el combinado de Inglaterra al tener como ‘bandera’ el ‘One Kiss’ de la famosa Dua Lipa.

Por su parte, el vigente campeón del mundo Francia se inclinó por ‘Song 2′, del grupo británico de rock alternativo Blur. En tanto, la Portugal de Cristiano Ronaldo también ‘viajó' en el tiempo para decantarse por ‘A Minha Casinha’, una canción de 1943 que se relanzó en 1988 y la interpreta Xutos & Pontapés.

Qatar 2022 y las otras peculiares canciones

Hablar de Corea es inmediatamente referirse al exitoso grupo BTS y es justamente su ‘hit’ ‘Idol’ del 2018 el que escogió la escuadra surcoreana para que resuene cuando lleguen sus goles. En tanto, los mexicanos se respaldan musicalmente con ‘La Negra’, canción de ‘La Hija del Mariachi’.

Como no podía ser de otra manera, Australia, el equipo que nos privó de esta Copa del Mundo, tiene su himno en la famosa “Down Under” de la legendaria banda Men at Work. Finalmente, Estados Unidos escogió “Feel So Good’ del rapero Mase.

Así entonces ¿Qué canción les hubiera gustado que suene en los goles peruanos si hubiéramos clasificado a esta Copa del Mundo? Los esperamos con sus respuestas en las redes sociales de Trome. ¡A escoger!

