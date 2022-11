La gloriosa celeste, ganadora de dos mundiales, se juega mañana el ser o no ser en Qatar 2022. Uruguay está obligado a ganar a la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía para seguir con opciones en el Grupo H y no depender de otros resultados. Diego Alonso, DT de los ‘charrúas’ recurrirá a su artillería pesada integrada por Luis Suárez, Edinson Cavani y Darwin Núñez y sumará el apoyo de un hincha muy especial.

Frente al televisor y ataviado con la nueve, Jackie Chan no se perderá lo que pase en el césped del Estadio de Lusail. El reconocido actor chino, famoso por películas como Karate Kid, Una Pareja Explosiva y Kung Fu Panda entre otros, coincidió en China con representantes de una delegación uruguaya que le regalaron en señal de admiración una camiseta con el número de ‘Luisito’ Suárez.

La estrella del cine y ganador de un Oscar honorífico por su trayectoria en 2016, se mostró agradecido con el presente que le entregó el embajador oriental y se comprometió a seguir a la celeste en Qatar. Chan, que en todo momento lució alegre y distendido, también posó junto a una piedra amatista que es una de las riquezas del Uruguay y que es muy preciada en China.

Duelo de pistoleros

Frente a frente estarán dos goleadores que pueden definir un partido en cualquier momento. Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, por edad, no pasarán por su mejor momento, pero los cracks aparecen en las grandes citas y en esta ocasión no debe ser la excepción. Cr7 ya abrió su cuenta en el torneo y alcanzó los 8 goles en las Copas del Mundo, mientras que el ex jugador del Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid todavía no se estrenó.

Luis Suárez y Cristiano Ronaldo volverán a chocar en un Mundial. Foto: AFP

Los números de ambos ‘killers’ del área no mienten. Mientras que el luso lleva anotados 809 goles en 1151 partidos, 118 de ellos con Portugal, en todas las competiciones, el uruguayo no se queda atrás. Suarez registra 526 anotaciones en 881 choques, con 68 vistiendo la celeste. Con estas estadísticas se desprende que el gol rondará por ambas porterías y ambos delanteros van a ser un dolor de cabeza para los defensores.

A nivel selección CR7 y el ‘pistolero’ sólo se han visto las caras en una ocasión. Fue en la pasada Copa del Mundo del 2018 y el triunfo fue 2-1 para los uruguayos. A nivel de clubes sí se han enfrentado en diez ocasiones. Cuando Ronaldo y ‘Luisito’ estaban en Real Madrid y Barcelona respectivamente, chocaron en nueve ocasiones y el triunfo fue para el celeste en cuatro encuentros, tres para el portugués y el otro choque terminó empatado. El otro duelo fue en un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Ajax que terminó 4-0 para los españoles con dos goles del ‘bicho’.

