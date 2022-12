Hablar de Kylian Mbappé es referirse a la sensación del Mundial Qatar 2022 y no solo por los golazos que marcó ante Polonia para que Francia avance a cuartos de final. El crack del PSG también se viene encargando de romper marcas de leyendas como Pelé y fuera de las canchas no ha dejado de causar noticia. Sus compañeros y entrenador lo elogian, pero el delantero ha sido señalado por un detalle en particular que tiene que ver con uno de los más fuertes sponsors de este Mundial.

Sucede que Kylian Mbappé fue elegido dos veces durante la fase de grupos como el mejor jugador del partido. Por ello recibió el trofeo que entrega la cerveza Budweiser, pero al posar con él lo hizo con cierto desgano. Luego, debía dar una conferencia de prensa pero se negó a esto generando una molestia en FIFA.

El máximo ente del fútbol mundial no tardó en amenazar primero y sancionar luego a la Federación Francesa con una multa de 90 mil euros por el desplante del jugador. Enterado de esto, Mbappé se dirigió por primera vez a los medios luego de volver a ser escogido MVP, esta vez luego del encuentro contra los polacos.

“No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, declaró el jugador. También reveló que pagará personalmente las multas por no haber compadecido tras los duelos ante Australia y Dinamarca.

Mbappé tapa la marca de uno de los patrocinadores del PSG.

El crack también se refirió por primera vez a las ganas que tiene de ganar el torneo. “Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, dijo ante el asombro de todos.

Kylian Mbappé y su ‘guerra’ contra la cerveza

En esta historia, hay una parte que pocos entendían. ¿Porqué Kylian Mbappé tapa el logo de Budweiser o le da vuelta para que este no se vea al momento de recibir el trofeo? Esto no es una casualidad ni un capricho del crack, sino que tiene que ver con sus valores y su pensamiento.

La estrella francesa retira los logos de los sponsors de cerveza del banner y cubre la marca del trofeo

El astro no desea ser asociado con empresas de bebidas alcohólicas, de apuestas o comida rápida por motivos puramente personales y éticos. Pero hay más y tiene que ver con el lugar donde vivió la ahora estrella de Francia, el humilde municipio de Bondy. Allí los niños y jóvenes son los más expuestos a las consecuencias negativas de la comida ‘chatarra’, el alcohol o las apuestas .

Por ello, Mbappé rechaza cualquier posibilidad de tener ese tipo sponsor, como pasó en marzo de este año cuando dejó plantados a los creativos publicitarios de marcas como Coca Cola y KFC. Y ojo que lo hace con PSG y la propia selección francesa. Además, el jugador tiene una fundación que vela por el desarrollo de menores en estado de pobreza.

Kylian Mbappé es el futuro del fútbol. Dentro y fuera de la cancha impone su criterio.

