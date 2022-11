Este es mi quinto Mundial, empecé en Francia 98 y creo que acudir a una Copa del Mundo es de lo mejor que me pudo pasar. Radico hace varios años en tierras francesas y no me pierdo Champions, Eurocopas y competiciones importantes como Roland Garros, Copa Davis y Fórmula 1, sin embargo los mundiales tienen un encanto especial y el de Qatar 2022 no es la excepción.

A Hervé Renard, técnico de Arabia Saudita que acaba de derrotar a Argentina , tuve oportunidad de tratarlo. Intercambiamos palabras. Me dejó la sensación de ser un tipo simpático, carismático y adepto a descubrir nuevas culturas. La primera vez que conversamos, él dirigía al Lille en Francia. Me preguntó sobre mi origen, porque me encontró un acento marcado cuando hablaba el francés.

Su carrera cambió cuando llegó a África

El DT es amante de las aventuras y retos en destinos exóticos. Vietnam, Argelia y Angola son algunos países donde ha dirigido, pero ha logrado trascendencia con Zambia y Costa de Marfil con los que alzó la Copa de África. Como futbolista, su trayectoria fue discreta. Un solo partido en Primera con AS Cannes. Una lesión lo apartó de las canchas.

Alternaba sus estudios como entrenador, tratando de generar dinero con su pequeña empresa de limpieza y mantenimiento. Hasta que una llamada de Claude Le Roy, reconocido técnico y de gran reputación en África conocido como ‘El brujo blanco’, le cambió la vida. Le propuso ser su asistente y trabajaron juntos por algunos años.

Sus primeros pasos como técnico con el buzo de Sochaux y Lille no fueron los mejores. Hoy, con aquel sello ganador, el estratega francés empezó a dar de qué hablar. Sin importar el destino de Arabia Saudita en Qatar 2022, Hervé ocupa un lugar privilegiado en la escena futbolera.

“Me levantaba de madrugada a limpiar edificios”

“Me levantaba a las 3 de la mañana para ir a limpiar edificios. Eso me ayuda a mantener todo lo que me está pasando ahora esto en perspectiva”, contó el estratega para el medio británico y reconoció que esa situación colabora al momento de encarar algunas otras situaciones problemáticas.

Pero el ‘Basurero’ no renunció al fútbol pues se ofreció como entrenador de varios equipos amateurs. En 1999 tomó las riendas del SC Draguignan en Francia de cuarta división y tras sacarlo a flote, un excompañero, Claude Le Roy le pide ser su asistente en club chino Shanghai Cosco y después juntos toman las riendas del Cambridge United, de tercera división de Inglaterra.

Hervé Renard: Cábala y una osbesión

Pese al trabajo confirmado de Hervé Renard en los equipos por donde pasó, tampoco le dio la espalda a las supersticiones habituales en su oficio y la más notoria es acudir a los partidos con una camisa de blanca. “Ante Zambia cambié de camisa, me puse una de color azul y perdimos, así que en el siguiente partido me puse una blanca y ganamos”, comentó.

