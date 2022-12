La vida viene bien para Argentina, que gracias a una brillante actuación de su portero, superó a Países Bajos y se metió a semifinales de una Copa del Mundo por tercera vez en los últimos 32 años. La estrella del partido fue sin duda Lionel Messi quien no solo terminó muy enojado con el árbitro español Mateu Lahoz, sino además libró una guerra aparte contra toda la selección europea a la que volvieron a superar en disparos de los once metros. Ahora, en el horizonte, se les viene Croacia.

El duelo entre Países Bajos y Argentina ya venía cargado de entredichos, por las declaraciones del entrenador Louis van Gaal por parte de los europeos y del extremo Ángel Di María en el rincón de la ‘Albiceleste’. Luego, en el encuentro, el mismo Lionel Messi le ‘puso más leña’ al fuego luego marcar de penal el momentáneo 2-0.

La ‘Pulga’ festejó haciendo el gesto conocido en Argentina como “Topo Gigio”, mirando a la banca de Países Bajos y encarándose al final con el entrenador y el asistente y ex jugador Edgar Davids. Sin embargo, esta no ha sido la primera pelea entre Lionel Messi y sus rivales. A continuación, algunas de las más famosas.

Lionel Messi vs Sergio Ramos

Los clásicos entre Barcelona y Real Madrid se volvieron muy ‘picantes’ en los últimos años y dos de los protagonistas de ellos fueron la ‘Pulga’ y Sergio Ramos. Messi se dirigió al español con insultos como “Mala leche”, “La con...de tu madre” y “Solo sales jugando cuando vas ganando”, además de pegarle una patada en la Supercopa de España en 2018.

Lionel Messi y Sergio Ramos tuvieron duras batallas en el clásico español | Fotos: EFE

Ramos también hizo lo suyo con varios golpes al argentino, ofensas, empujones y declaraciones cruzadas al final de los encuentros. Ahora son compañeros en el PSG de Francia y celebran goles juntos.

Lionel Messi vs Hernández Hernández

Estamos otra vez en un clásico entre merengues y catalanes en mayo del 2018, el mismo que terminaría empatado a dos, pero lo más ‘caliente’ estuvo en el túnel a los vestuarios en el entretiempo, cuando Lionel Messi fue directo al árbitro Hernández Hernández y le reclamó los cobros que, en su opinión, eran injustos.

Messi también se encara con árbitros y lo hizo en España

“Te cagas, te cagas y te cagas; ya esté bien de regalarles cosas. No hace falta eso, nosotros ya ganamos La Liga”, le increpó el argentino al colegiado que no expulsó al jugador y por ello se ganó también las críticas por el lado del Real Madrid.

Lionel Messi vs Gary Medel

Vamos a junio del 2019, en el partido por el tercer lugar de la Copa América que se disputó en Brasil y, con Argentina ganándole 2-1 a Chile, Lionel Messi y Gary Medel se ‘sacaron chispas’. A los 37′, ambos jugadores fueron por una pelota, se pecharon, empujaron y se mentaron la madre .

Gary Medel y Lionel Messi protagonizaron un tenso cruce que acabó con la expulsión de ambos en la Copa América 2019. (Foto: AFP)

Tanto la ‘Pulga’ como el ‘Pitbull’ estuvieron a un paso de llegar a las manos, pero el paraguayo Mario Díaz de Vivar optó por sacarles la tarjeta roja a ambos y las discusiones continuaron en el túnel.

Lionel Messi vs Yerry Mina

La última Copa América, que terminó llevándose Argentina, tuvo un cruce de ‘alto calibre’ en semifinales cuando el equipo de Messi se midió ante Colombia. El encuentro se definió por penales y allí el portero ‘Dibu’ Martínez atajó el disparo de Yerry Mina. Inmediatamente, Messi insultó al colombiano.

Lionel Messi y el grito a Yerry Mina que se hizo viral. (Captura: TyC Sports)

“Ahora bailá, ahora bailá”, le gritó el astro al defensor, esto en referencia a que Mina había celebrado con una danza el penal que sí acertó contra Uruguay en cuartos de final cuando eliminaron a la celeste de su amigo Luis Suárez. Mina optó por el silencio ante las ofensas.

Lionel Messi vs Tite

En un amistoso en el 2019, Lionel Messi comandó a la Argentina para vencer 1-0 a Brasil , justamente con gol suyo. El tema fue que en una jugada, el crack mandó a callar al entrenador Tite y esto generó el enojo del profesional y de todas la banca del ‘Scratch’. Además, Messi ya se había peleado con el lateral Alex Sandro.

“Me dijo que me callara. En estas circunstancias debe ser más respetuoso, no importa el nivel que tengas en una cancha”, señaló el ahora ex seleccionador de la ‘Canarinha’.

