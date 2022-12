La selección argentina viene saldando cuentas, con referencia a la Copa del Mundo 2018, y se metió a los cuartos de final tras vencer 2-1 a Australia con una gran exhibición de Lionel Messi. La algarabía de los jugadores ‘gauchos’ se trasladó a las redes sociales y ahora, este viernes, se las verá contra Países Bajos, que derrotó a Estados Unidos en la otra llave. Un cruce que tiene mucha historia y cuyo último antecedente fue semifinales en Brasil 2014 con victoria argentina por penales.

Sin embargo, hay un recuerdo que no le sienta nada bien al equipo de Lionel Messi y compañía también por cuartos de final y se dio en la Copa del Mundo de 1998. Esa es la única ocasión anterior en la que se cruzaron por esta instancia donde se volverán a citar dentro de unos días. Aquella vez, Países Bajos se impuso 2-1 en un polémico duelo.

Este se dio, luego que Argentina superara a Inglaterra por penales en octavos de final y Países Bajos, en ese momento denominada Holanda, pasara la llave contra Yugoslavia por 2-1. La cita entre sudamericanos y europeos se dio el 4 de julio de 1998 en el Stade Vélodrome, en Marsella.

Argentina, dirigida en ese entonces por Daniel Passarella, presentó una alineación en la que se destacaban Diego Simeone y la ‘Bruja’ Verón en la volante y Gabriel Batistuta en la delantera. Los holandeses abrieron la cuenta a los 12′ con un derechazo de Patrick Kluivert y seis minutos después empató el ‘Piojo’ López.

El duelo se transformó en un ida y vuelta y todo parecía favorecer a Argentina cuando a los 76′ el defensa holandés Arthur Numan fue expulsado. La ‘Albiceleste’ se lanzó en pos del desnivel y en una jugada en el área, Ariel Ortega fingió una falta, fue encarado por el portero Van der Sar y el ‘Burrito’ le aplicó un cabezazo. Listo, roja y todo igual.

“Cuando intento levantarme, me encuentro con Van der Sar, que había venido a insultarme y a apurarme. Ahí se me cruzaron los cables y con las pulsaciones a mil me levanté del piso con furia y lo prepoteé sin tocarlo. Como era obvio, él se tiró al piso como si le hubieran dado un balazo de bazuca, y ahí estuvo su picardía”, contó Ortega en su autobiografía.

Bergkamp y el gol que los argentinos aún no pueden olvidar

Continuando con el partido, todo apuntaba a un tiempo suplementario, pero sucedió lo impensado. A los 89′, un pase de 60 metros lo controló de maravilla Dennis Bergkamp, hizo pasar de largo a Roberto Ayala y definió alto y de revés venciendo a Carlos Roa. Un golazo por donde se le mire.

Ahora, este viernes se volverán a ver las caras por la misma instancia veinticuatro años después. En la estadística general han tenido nueve choques sumando duelos oficiales y amistosos. Por Copas del Mundo se cruzaron cinco veces y cada país se llevó dos triunfos, aunque uno de ellos fue por penales para Argentina.

Con el pasado como referente, la escuadra de Lionel Messi deberá saltar otro escollo rumbo a la final que tanto anhela. Y de paso, enterrar por completo lo que pasó en 1998.

