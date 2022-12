La dura derrota por penales ante Argentina, que terminó con la escuadra ‘albiceleste’ levantando su tercera Copa del Mundo, ha provocado diversas reacciones en Francia. Porque mientras Lionel Messi y compañía disfrutan de un viaje inolvidable que los lleva a Buenos Aires, en la ‘Ciudad Luz’ las cosas están lejos de tener tranquilidad. La primera ‘bomba’ fue el anuncio de Karim Benzema de su alejamiento del combinado nacional, luego de la polémica por su ausencia.

Hay que recordar que el ‘Gato’ rechazó la invitación presidencial para asistir a la final y terminó muy enojado con el técnico Didier Deschamps. Esto, porque el DT decidió no contar con él debido a una lesión que, a la postre, no le llevó tanto tiempo y terminó perdiéndose los duelos eliminatorias de la Copa del Mundo.

“He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza”, escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022, que 35 años este lunes, acompañando su mensaje de una foto suya con la camiseta de la selección de Francia.

Randal Kolo Muani anotó en la definición por penales, pero erró un mano a mano a los 123 minutos (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Pero este no ha sido el único ‘remezón’ en la campeona del mundo en Rusia 2018, porque ahora el protagonismo pasó a malos hinchas. Estos, usaron las redes sociales para atacar con insultos racistas a Kingsley Coman, Aurélien Tchouameni y Randal Kolo Muani , los mismos que llevaron a estos jugadores a cerrar sus redes sociales.

Hay que recordar que Coman y Tchouameni fallaron sus disparos en la definición por penales y Kolo Muani, si bien convirtió el suyo, tuvo un ‘mano a mano’ a los 123 minutos que pudo darle el título mundial a los franceses. Tras los ataques, hubo respuesta inmediata de los clubes donde ellos juegan.

Kylian Mbappé es compañero de Tchouaméni en la Selección de Francia. (Getty Images)

“¡El FC Bayern condena enérgicamente los ataques racistas contra Kingsley Coman! La familia del FC Bayern está a tu lado, querido Rey: el racismo no tiene cabida en el deporte ni en nuestra sociedad”, posteó el cuadro alemán. Otras escuadras de Francia también condenaron los dichos en las redes sociales.

La selección de Francia y la salida de su entrenador

Si hace cuatro años, Didier Deschamps era considerado un ‘héroe’ en Francia, tras quedarse con el Mundial de Rusia, en esta ocasión le tocó el otro lado. El seleccionador terminó su contrato con ‘Les Blues’ y, cuando todos pensaban en la renovación, las cosas cambiaron.

Didier Deschamps fue campeón en Rusia 2018 como DT de Francia. (Foto: Getty Images)

“Por supuesto, estoy muy triste por los jugadores y el personal (técnico), pero tendré una reunión con el presidente (de la Federación Francesa de Fútbol) a principios del próximo año y luego lo sabrán”, comentó el ex jugador y campeón del mundo como futbolista.

Hace unos meses se habló de la chance que Zinedine Zidane se ponga al frente del combinado ‘galo’ e incluso el ex entrenador de Real Madrid no ha aceptado hasta ahora alguna oferta de trabajo. Según la prensa de ese país, directivos de la FFF no tiene consenso sobre la permanencia o no de Deschamps.

De otro lado, la selección francesa no tendrá finalmente un recibimiento de los aficionados este lunes en la Plaza de la Concordia de París , anunció el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet.

