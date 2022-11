Ayer me tocó estar en dos partidos del Mundial. Por la tarde, en el ‘Education City Stadium’ fui testigo de la victoria de Polonia ante Arabia Saudita, que estaba con la moral arriba por el triunfo ante Argentina. Los hinchas árabes eran mayoría, bastante agrandados, decían que la final de Qatar 2022 sería con Brasil. Pero Robert Lewandowski demostró su jerarquía y los hizo pisar tierra.

Como siempre, hay presencia peruana en los estadios. Entre ellos, una familia de Iquitos, con bebé incluido, y dos chicos de Miraflores que al tener solo un boleto y no conseguir el segundo, vendieron su entrada de categoría 1 en 800 cataríes (220 dólares). Salimos rápido del juego y en 5 minutos ya estábamos en la estación del metro línea verde que nos condujo hasta Al Bidda. Allí conectamos con la roja hasta el estadio Lusail donde Argentina superó a México.

Deseaba ir a ver a Francia, pasé por ese escenario, pero primero está la chamba. Después del checkin de rigor al ingreso a la sala de prensa me crucé con Diego Latorre, el ‘Pibe’ Valderrama, el excampeón mundial Oscar Ruggeri, periodistas conocidos como Sebastián Vignolo, Marcelo Benedetto y Miguel Simón.

Hinchas de Arabia Saudita se creían fijos ante Polonia pero apareció el goleador Robert Lewandowski. Foto: Agencias

Esta media Center nos ofrece pantallas para seguir los otros partidos, también un espacio de relajación y un café restaurant. A diferencia de otras sedes es recomendable el pollo Teriyaki que viene con bebida incluida a 45 cataríes (47 soles). Por un instante, me sentí comiendo mi pollo broster con nuestra rica chicha morada. ¡Qué delicia!

Hervé, de limpiador a DT ganador: “Un tipo carismático y adepto a descubrir nuevas culturas”

A Hervé Renard, técnico de Arabia Saudita que acaba de derrotar a Argentina , tuve oportunidad de tratarlo. Intercambiamos palabras. Me dejó la sensación de ser un tipo simpático, carismático y adepto a descubrir nuevas culturas. La primera vez que conversamos, él dirigía al Lille en Francia. Me preguntó sobre mi origen, porque me encontró un acento marcado cuando hablaba el francés.

Su carrera cambió cuando llegó a África

El DT es amante de las aventuras y retos en destinos exóticos. Vietnam, Argelia y Angola son algunos países donde ha dirigido, pero ha logrado trascendencia con Zambia y Costa de Marfil con los que alzó la Copa de África. Como futbolista, su trayectoria fue discreta. Un solo partido en Primera con AS Cannes. Una lesión lo apartó de las canchas.

Alternaba sus estudios como entrenador, tratando de generar dinero con su pequeña empresa de limpieza y mantenimiento. Hasta que una llamada de Claude Le Roy, reconocido técnico y de gran reputación en África conocido como ‘El brujo blanco’, le cambió la vida. Le propuso ser su asistente y trabajaron juntos por algunos años.Sus primeros pasos como técnico con el buzo de Sochaux y Lille no fueron los mejores. Hoy, con aquel sello ganador, el estratega francés empezó a dar de qué hablar. Sin importar el destino de Arabia Saudita en Qatar 2022, Hervé ocupa un lugar privilegiado en la escena futbolera.

