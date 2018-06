Neymar fue duramente criticado por crack alemán tras el Brasil vs Suiza en Rusia 2018

Neymar no pudo ante el equipo suizo en el empate 1-1 del debut de la selección de Brasil por el Grupo E del Mundial de Rusia 2018 . Sin embargo, tras el partido complicado para el 'scracht', un histórico criticó duramente a la estrella del PSG.



Michael Ballack , ex capitán histórico de la selección de Alemania, analizó la mayoría de partidos del Mundial de Rusia 2018 a través de sus redes sociales.



"¿Creen que ese es el Neymar que queremos ver? Creo que él tiene que entender su rol en el equipo. Esto no es un show de un solo hombre, Neymar. Sos un jugador increíble, pero usá a tus compañeros. Estoy seguro de que va a mejorar".



Brasil 1-1 Suiza: resumen y goles

Además, Michael Ballack se refirió al presente de las figuras en este Mundial de Rusia 2018 . Entre ellas aparecen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros.



"Cristiano Ronaldo: qué actuación, qué entrega, tres goles. Fantástico como siempre. Lionel Messi por supuesto lo intentó duramente, tuvo un poco de mala suerte con el penal, pero hemos visto un mejor Messi, estoy seguro".



Finalmente, el alemán dijo que los favoritos para él son Francia, España y Alemania. "Para mí, Argentina fue la decepción. Algo no estaba bien en ese equipo y los últimos partidos amistosos demostraron por qué no pudimos ganar", finalizó.