Neymar: Ronaldo le dio este consejo para que deje de lado las simulaciones [VIDEO y FOTOS] 

Neymar ha sido una de las grandes decepciones de Rusia 2018 y el dos veces campeón del mundo con Brasil, Ronaldo Nazario, no ha podido estar indiferente a la situación de la estrella del PSG, quien hoy se ha convertido en la burla de todo el mundo, por sus exageradas simulaciones dentro del campo.



Ronaldo brindó una entrevista para la cadena Sport TV donde se ocupó de los hecho por Brasil y Neymar en Rusia 2018 y reconoció que su actuación en el Mundial dejó mucho que desear. "Reconozco que todos esperábamos más de él. Es el principal atacante y el crack de Brasil y esperábamos más", dijo el campeón del mundo en 1994 y 2002.



Ronaldo reconoció que Neymar aún tiene una chance para ser campeón del mundo y debe aprovechar esta experiencia en Rusia 2018 . "Tiene 25 o 26 años. Es joven, con talento y sobre él hay mucha responsabilidad", explicó.



Asimismo, Ronaldo le dio una recomendación a Neymar para que no vuelva a ser blanco de las burlas que generó su excesiva simulación de faltas como se le recordará en Rusia 2018 . "Debe olvidarse de los memes y convivir con ello. Tiene que aprender y aumentar su control emocional durante los partidos. Tiene que saber usar mejor la maldad dentro del fútbol. Hace 5 años le pregunté (por las simulaciones) y me dijo que lo hacía para que la patada no vaya a más...", concluyó.



Ronaldo quien fue tratado con verdadera rudeza por sus rivales durante su época de jugador, reconoció que la lesión con la que llegó Neymar fue determinante. "Jugó limitado. No hablé con él, pero se le veía limitado. No sé si por la operación en el pie u otro problema. Llegar a un Mundial después de una operación y tres meses fuera es complicado", sentenció el embajador de la FIFA en Rusia 2018 .