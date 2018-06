Nigeria vs Islandia: EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018

Nigeria vs Islandia EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección danesa enfrentará a los 'canguros' en su segundo partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018 . Ambos necesitan imperiosamente una victoria para agigantar sus chances de clasificar a Octavos de Final.



Nigeria perdió 2-0 ante Croacia por lo que se encuentra en el último lugar del Grupo D, mientras que Islandia logró un punto ante la Argentina de Lionel Messi .



En cuadro africano llega con toda la ilusión de dejar bien en alto a la selección que mejor juega en su Liga de Confederaciones. Los dirigidos por Gernot Rohr no han tenido una buena etapa de preparación por haber caído frente a Inglaterra y República Checa en sus últimos dos partidos.



Islandia , por su parte, juega su primer mundial en su historia y tras ser la revelación de la Eurocopa, quiere avanzar a la siguiente etapa. Heimir Hallgrímsson , es el entrenador de los 'vikingos', que los hizo creer y confiar que con su juego podrían lograr grandes cosas. Y así fue.



Nigeria vs Islandia se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el viernes 22 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 5:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Nigeria vs Islandia? El Estadio Volgogrado Arena con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido del grupo D del Mundial Rusia 2018.

¿Qué canales transmitirán Nigeria vs Islandia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Nigeria vs Islandia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.